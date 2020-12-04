Вдова и младший сын покойного Михаила Круга сменили фамилию

Вдова покойного шансонье Михаила Круга Ирина и их сын Александр сменили фамилию. Об этом они рассказали порталу «Дни.ру» во время церемонии награждения музыкальной премии «Виктория» в Кремле.

Ранее у 18-летнего Александра в документах была настоящая фамилия убитого вскоре после его рождения отца. Но в феврале он решился на изменения.

«Прежде был, как и отец по паспорту, Воробьевым, сейчас же стал Кругом», — рассказал юноша.

Ирина Круг рассказала, что с обычной фамилией ее сыну было гарантировано нормальное детство. Но недавно она и сама решила стать «Круг».

«Сын сменил вслед за мной — я сказала, что так надо», — разъяснила певица.

Сын шансонье и сам обладает неплохим голосом. Бархатный баритон позволил ему поступить в театральный институт имени Щукина. Хотя учится он на актера, в свободное время часто выступает на сцене вместе с матерью.

Хотя Александр и стал Кругом, он понимает, что это может ему только помешать в дальнейшей карьере.

«Я прекрасно понимаю, что меня буду всегда сравнивать, оценивать с родителями, поэтому мне нужно и важно стать лучше, показать, что и я чего-то стою», — поделился он.

Михаил Круг был убит летом 2002 года в собственном доме в поселке Мамулино под Тверью. В доме тогда находилась Ирина, ее дочь Марина от первого брака и новорожденный Александр. Также там был и старший отпрыск Круга, сын Дмитрий, которого он отсудил у первой жены и воспитывал сам, и мать Ирины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Круг развелась с третьим мужем.