В Москве в разгар пандемии прошел концерт группы «Кипелов»

В Москве, невзирая на антикоронавирусные ограничения, прошел концерт рок-группы «Кипелов». Тысячи поклонников творчества Валерия Кипелова пришла послушать музыкантов в клуб Adrenaline Stadium.

Как видно на кадрах, фанаты без средств индивидуальной защиты отрывались под музыку рокеров, забыв о соблюдении социальной дистанции.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о разразившемся после концерта Басты в Петербурге скандале. После выступления рэпера «Ледовому дворцу» судебным решением был выписан штраф в размере около полмиллиона рублей за несоблюдение санитарных норм в связи с коронавирусом.

Певице Zivert пришлось отменить свое выступление в Новосибирске после волны недовольства, вспыхнувшей из-за ее выступления на большой площадке в Красноярске в период пандемии.