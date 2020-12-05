В Москве в разгар пандемии прошел концерт группы «Кипелов»
Тысячи поклонников творчества Валерия Кипелова пришла послушать музыкантов в клуб Adrenaline Stadium.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Москве, невзирая на антикоронавирусные ограничения, прошел концерт рок-группы «Кипелов». Тысячи поклонников творчества Валерия Кипелова пришла послушать музыкантов в клуб Adrenaline Stadium.
Как видно на кадрах, фанаты без средств индивидуальной защиты отрывались под музыку рокеров, забыв о соблюдении социальной дистанции.
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