В Москве в разгар пандемии прошел концерт группы «Кипелов»

|
Марина Неруцких
Эксклюзив 1 394

Тысячи поклонников творчества Валерия Кипелова пришла послушать музыкантов в клуб Adrenaline Stadium.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве, невзирая на антикоронавирусные ограничения, прошел концерт рок-группы «Кипелов». Тысячи поклонников творчества Валерия Кипелова пришла послушать музыкантов в клуб Adrenaline Stadium.

Как видно на кадрах, фанаты без средств индивидуальной защиты отрывались под музыку рокеров, забыв о соблюдении социальной дистанции.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о разразившемся после концерта Басты в Петербурге скандале. После выступления рэпера «Ледовому дворцу» судебным решением был выписан штраф в размере около полмиллиона рублей за несоблюдение санитарных норм в связи с коронавирусом.

Певице Zivert пришлось отменить свое выступление в Новосибирске после волны недовольства, вспыхнувшей из-за ее выступления на большой площадке в Красноярске в период пандемии.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.25
-0.95 90.26
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:21
Экс-депутат Калининграда заказал для сына концерт Моргенштерна в разгар пандемии
13:04
«У них постоянно были конфликты»: подробности о задержанном за убийство семьи
12:47
Зарезал и затолкал в горло тряпку: житель Ленобласти жестоко убил пенсионерку
12:31
Видео: Жесткое лобовое столкновение двух машин в Ейске унесло жизни пяти человек
12:23
В чем отличие рецидива коронавируса от повторного инфицирования?
12:05
Владимир Путин поздравил актрису Нину Русланову с юбилеем

Сейчас читают

ТОП-4 привычек, продлевающих жизнь на 10 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Нехороший» человек: как Баталов обрек семью на вечные страдания?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
В Мурманске началась полярная ночь