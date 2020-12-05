«Нищенствует в бабкином доме»: Рустам Солнцев рассказал, как живет Май Абрикосов

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Светлана Александрова
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Шоумен считает, что бывшая звезда «Дома-2» не заслуживает того, чтобы о нем вспоминали.

«Нищенствует в бабкином доме»: Рустам Солнцев рассказал, как живет Май Абрикосов

Фото: Instagram @tertishnyi_official

Бывший участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, известный как Май Абрикосов, ведет нищенский образ жизни, живя в деревне «в бабкином доме», и не заслуживает того, чтобы о нем вспоминали. Так нелестно высказался об экс-телезвезде его бывший коллега по телестройке, шоумен Рустам Солнцев.

«Мне даже сказать нечего о нем. Он нищенствует в бабкином доме. Пытался наезжать на меня, и Степку Меньщикова. На людей, которые не вылезают со съемок даже в тяжелые времена. Пусть место свое помнит, красавчик. А место у него очень непритязательное. У него место стыдное. Сидеть в бабкином доме в деревне и разводить вонь», — заявил Солнцев в интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro.

Он назвал разоблачительные посты, которые периодически пишет о своих бывших друзьях Абриков, «чистой воды фриковством».

Как напоминает издание, в одном из последних постов Тертишный предложил свою кандидатуру в пару Андрею Малахову, чтобы тот «лучше смотрелся» на телевидении. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Май Абрикосов отказался от красивого псевдонима и стал отшельником, поселившись в деревенском доме в Воронежской области. Там он обзавелся хозяйством, ведет скромный образ жизни, читает книги, молится в местном храме и неохотно вспоминает о времени, проведенном в «Доме-2». Роман Тертишный говорил, что уйти с телестройки его принудил бывший продюсер, который подсадил на наркотики.

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