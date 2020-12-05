Австралийский ученый разгадал тайну Бермудского треугольника

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Светлана Александрова
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Шейн Саттерли расследовал, что случилось с американскими военными самолетами, бесследно исчезнувшими над Атлантикой в 1945 году.

Австралийский ученый разгадал тайну Бермудского треугольника

Фото: YAY / TASS

Новую версию исчезновения в Бермудском треугольнике пяти американских военных самолетов в 1945 году предложил австралийский исследователь Шейн Саттерли.

Он считает, что воздушные машины потерпели крушение в результате действий экипажей. Как пишет «МК», по версии Саттерли, командир звена по какой-то причине решил ориентироваться не по приборам, а по картинке за окном. Между тем полет проходил в темное время суток. В результате его ошибки все торпедоносцы врезались в воду и утонули в Атлантическом океане. По словам ученого, теми самолетами управляли в основном стажеры, которые еще не умели действовать в сложных условиях.

Пять американских торпедоносцев исчезли с радаров в районе Бермудского треугольника в декабре 1945 года. В них находились 14 членов экипажей, выполнявших рутинное учебное задание. На поиски пропавших был направлен спасательный самолет с 13 специалистами на борту, но он также загадочным образом пропал.

О других версиях исчезновения в Бермудском треугольнике самолетов и кораблей 5-tv.ru подробно рассказывал ранее.

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