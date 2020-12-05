Какие черты привлекают мужчин в представительницах разных знаков зодиака

В разные времена у мужчин существовали разные критерии женской привлекательности. В XVIII веке представителей сильного пола манили игривые и хрупкие натуры, прекрасные в своей слабости. В начале XIX века в моду вошла земная естественность и простота, а XX столетии эталоном долгое время считался утонченный и таинственный образ «девушки Гибсона», воспеваемый мировым кинематографом. А в Советском Союзе примером для всех была провозглашена «студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица». К концу тысячелетия эталоном привлекательности стала свободная и независимая женщина с размерами 90-60-90, отмечает интернет-журнал «Лиза». Какие черты характера привлекали мужчин в представительницах разных знаков зодиака всегда, рассказали астрологи.

Овен

Родившиеся под вилянием этого созвездия женщины, как правило, прямолинейны, ответственны, самостоятельны, а еще спортивны. Они умеют завоевать то, что хотят сейчас и сразу. Женщины-Овны хорошие друзья и партнеры по бизнесу. Мужчины ценят их за то, что с ними «можно пойти в разведку».

Телец

Представительницы этого знака зодиака утонченные и чувственные. Они всегда ухожены, а еще умеют вкусно готовить, что добавляет им привлекательности в глазах мужчин. Это однозначно лучшие любовницы и очень хорошие жены.

Близнецы

Это интеллектуальные, остроумные и обаятельные женщины, с ними редко кому доводится скучать. Из них выходят лучшие профессора, юристы и журналисты. С Близнецами всегда есть о чем поговорить на свидании. А еще это очень надежный и понимающий друг.

Рак

Женщины, родившиеся под этим знаком, мечтательны, нежны, чувственны и очень заботливы, хотя порой бывают немного наивны. Даже обычную вечернюю прогулку они способны превратить в романтическое приключение.

Лев

Это яркие, гордые, властные, талантливые и уверенные в себе женщины, добиться благосклонности которых дано не всякому. Спорить с ними бесполезно, и главным образом потому, что они на самом деле почти всегда оказываются правы.

Дева

Представительницы этого знака зодиака рациональны, независимы, ответственны, аккуратны и ухожены. Из них получаются прекрасные аналитики и бухгалтеры. Они всегда руководствуются логикой и им можно смело доверить семейный бюджет.

Весы

Родившиеся под влиянием этого созвездия — стильные и образованные дамы. Они не боятся менять профессии и увлечения каждые несколько лет. Добиться представительниц этого знака мужчинам бывает весьма сложно, поскольку перспектива одиночества их нисколько не пугает.

Скорпион

Это проницательные, таинственные, страстные и сексуальные женщины. Они от природы наделены хорошей интуицией и нередко обладают даром предвидения, могут раскинуть карты или заглянуть в чашечку с кофейной гущей для особо близких людей и не только.

Стрелец

Представительницы этого знака зодиака умны, образованны, активны, любят спорт и всегда идут к своей цели, не отклоняясь от маршрута. Они действуют четко и собрано не только на работе, но и в быту, а потому из них получаются и прекрасные администраторы, и замечательные хозяйки.

Козерог

Это надежные женщины, с которыми легко вести дела и комфортно общаться, они никогда не подводят. Козероги обычно быстро и уверенно продвигается по карьерной лестнице, но это редко происходит в ущерб семье и близким.

Водолей

Представительница этого знака независимы, прогрессивны и дружелюбны. Многим они кажутся необычными, поскольку абсолютно свободны от стереотипов, чаще всего не требуют от мужчины стабильности и не стремятся выйти замуж. У них много друзей, интересная работа и мир вращается вокруг них.

Рыбы

Они мудры, загадочны и возвышенны, а еще сексуальны. Это интересные, неординарные женщины и прекрасные любовницы, превращающие каждое свидание в таинство, от которого у мужчины захватывает дух.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие прически и стрижки следует носить представительницам разных знаков зодиака, чтобы привлекать удачу.