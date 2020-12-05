Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 декабря

Неделя с 7 по 13 декабря будет неплохой. Лучше всего она подойдет для любви и проявлений страсти. Однако, порой возможны взрывы агрессии, иногда неуправляемой. Грация и мягкость будут все же преобладать и позволят нам прожить неделю с позитивным настроем и наслаждаться обществом любимых людей.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов наступил благоприятный период. Вы почувствуете собранность, организованность и осознанность. Они позволят вам точно направить большое количество энергии на достижение ваших целей. Особенно благоприятны эти энергии для деловой сферы. Наступайте по всем фронтам!

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается и подходит к концу неблагоприятный период, связанный с эмоциональной нестабильностью, неудовлетворенностью. Основные события возможно уже прошли, но еще остался эмоциональный осадок. Все это может касаться в первую очередь личной жизни и любовных отношений.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит пережить довольно напряженную неделю. Любое повышение вашей активности может приводить к конфликтам и противоречиям с окружающими. От этого у вас могут опускаться руки и пропадать силы. Исключением являются разве что занятия спортом — они как раз помогут правильно развить и направить вашу энергию, не потерять общий тонус.

Рак — гороскоп на неделю

Раков может поджидать определенный дисбаланс в сексуальной и чувственной сфере. Приливы нежности могут сменяться приступами страсти, а затем и конфликтами. Личная жизнь будет протекать с переменным успехом. Берегите ваши отношения!

Лев — гороскоп на неделю

Львов ожидает очень продуктивная неделя. Вы полны сил, энергии, решимости свернуть горы. Также в вас присутствует организованность и способность грамотно распоряжаться всей этой энергией. Неделя очень хороша для насыщенной деловой активности, напористого движения вперед. Для личной сферы, однако, неделя скорее неудачная.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на предстоящей неделе лучше всего сосредоточиться на своих чувствах, любви, сфере личных отношений, и сексуальных удовольствиях. Деловая сфера обещает конфликты и неудачи. Действия могут быть неэффективными, а решения ошибочными.

Весы — гороскоп на неделю

Весам становится гораздо проще контролировать происходящие с ними события. Повысившаяся осознанность позволяет вам ясно увидеть всю картину, принять верные решения, договориться с окружающими. Хотя фоновая ситуация, связанная с конфликтами и напряжением еще не отступила до конца.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов продолжается и подходит к концу период, связанный с повышением сексуальности, любвеобильностью, страстностью. Продолжайте развивать и раскрывать вашу чувственность, и углублять личные романтические отношения.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы продолжат ощущать напористость и большое количество проходящей через них энергии. Это поспособствует вашим активным действиям. Наряду с этим у вас повысится осознанность и это позволят подвести итоги прошедшего для вас года, а также построить планы на предстоящий год.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам на предстоящей неделе лучше всего действовать с помощью мягкости, компромисса и тактичности. И избегать активных либо агрессивных действий. У вас возможны перепады энергии — от сильного возбуждения до полного изнеможения. Будьте готовы к таким «фокусам» и не планируйте для себя слишком большую нагрузку.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит пережить идеальный период как для активных действий и реализации своих идей, так и для размышлений, планирования, другой умственной работы. Вам стоит использовать это время по полной. Поднимите свою личную планку, позвольте себе загореться большими целями и идеями, важными именно для вас. И сразу приступайте к активным действиям!

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит скорее непростая неделя. Возможна путаность мыслей и перепады энергии, в том числе периоды плохого самочувствия. Однако, вас будет поддерживать энергия нежности и любви, которая продолжает присутствовать в вашей жизни и дарит приятные моменты красоты и романтики.

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