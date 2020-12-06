Эксперт моды Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» рассказала россиянкам, как носить платье, которое вдруг стало мало. Специалист отметила, что, если женщина не собирается расставаться с тесным предметом гардероба, то ей поможет весьма распространенное стилистическое ноу-хау.

«Если вещь коротковата или узковата, она надевается как верхнее украшение. Например, если вам кажется, что платье вам коротковато, вы можете поверх него надеть юбку. Или наоборот, если платье широкое книзу, надеть под него юбку, которая прикрывает колени», — цитирует Эвелину Хромченко сайт Teleprogramma.pro.

Эксперт моды добавила, в настоящее время в тренде необычное для многих сочетание — платье и брюки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о сыне Эвелины Хромченко.