Солнцеву пригрозили «массовой отпиской» за публикацию фото «постаревшей» Долиной

|
Виктория Андреева
1 623

Эпатажный шоумен выискал компрометирующий снимок звезды отечественной эстрады. Но хайпа не получилось.

Солнцеву пригрозили «массовой отпиской» за публикацию фото «постаревшей» Долиной

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев продолжает «разбирать по косточкам» российских знаменитостей. После заочного конфликта с шоуменом Маем Абрикосовым, якобы недостойным славы и признания из-за «нищенского положения», эпатажный телеведущий представил в невыгодном свете народную артистку РФ Ларису Долину.

На личной страничке в Instagram Солнцев выложил фото звезды, сделанное прессой во время фестиваля «Песня года». Без хорошего освещения лицо Долиной казалось маской, хотя макияж был тщательно продуман и выполнен безукоризненно.

«Добрый день», — словно ни на что не намекая, подписал снимок Рустам.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_)

Впрочем, даже верные фанаты шоумена не поняли его претензий к известной певице. Фолловеры напомнили Солнцеву, что 10 сентября народной артистке исполнилось 65 лет. И сам факт того, что она поддерживает себя в форме, еще выходит на сцену и радует зрителей, хотя могла бы «уйти на пенсию», вызывает восхищение.

«Але! У нас бабули в таком возрасте уже седые и с палочками ходят!»

«Ну, что мы хотим! Никто не молодеет! Просто ракурс и свет неудачные!»

«Разочаровалась в тебе, Рус. Зачем женщину так компрометировать?»,

«Будешь и дальше такую порнографию выкладывать — все от тебя отпишутся», — возмущались поклонники экс-участника «Дома-2».

Вскоре на связь вышел и автор фото — журналист издания «Дни.ру» Феликс Грозданов. Он, как и многие поклонники Ларисы Долиной, не понял специфического юмора Рустама Солнцева. В Instagram, под тем самым снимком певицы, он написал, что искренне считает ее красивой и не видит ничего плохого в том, что кадр без тонны ретуши.

«Тут меня осуждают, мол, неудачный кадр. Публикую по многочисленным просьбам другие. Отмечу, что певице 65 лет и она хорошо выглядит, на мой взгляд. Дай бог каждому!» — написал корреспондент.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov)

К слову, сама Лариса Долина нисколько не стесняется своего возраста. Как рассказывало ранее информагентство URA.RU, у народной артистки даже есть несколько татуировок на теле, которые она не боится открыто демонстрировать общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Май Абрикосов отреагировал на нелестную критику в свой адрес со стороны Рустама Солнцева.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.25
-0.95 90.26
-0.93
Финансовая фортуна: как наладить отношения с деньгами в 2021 году — совет...

Последние новости

18:54
Пара из Дзержинска заживо сожгла собутыльницу из-за ревности
18:37
Солнцеву пригрозили «массовой отпиской» за публикацию фото «постаревшей» Долиной
18:21
Сатановский придумал колкий ответ США, отрицающим господство РФ на Курилах
18:03
Илья Яббаров заявил, что они с женой покинули «Дом-2» по вине ведущих
17:46
«Папа в цветнике»: Яна Поплавская показала редкое фото с внучкой и падчерицей
17:34
Финансовая фортуна: как наладить отношения с деньгами в 2021 году — совет астролога

Сейчас читают

Преддверие солнечного затмения: чего ждать от недели с 7 по 13 декабря?
Вдова Табакова объяснила, почему актер оставил без наследства старших детей
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
В Мурманске началась полярная ночь