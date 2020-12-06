Солнцеву пригрозили «массовой отпиской» за публикацию фото «постаревшей» Долиной

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев продолжает «разбирать по косточкам» российских знаменитостей. После заочного конфликта с шоуменом Маем Абрикосовым, якобы недостойным славы и признания из-за «нищенского положения», эпатажный телеведущий представил в невыгодном свете народную артистку РФ Ларису Долину.

На личной страничке в Instagram Солнцев выложил фото звезды, сделанное прессой во время фестиваля «Песня года». Без хорошего освещения лицо Долиной казалось маской, хотя макияж был тщательно продуман и выполнен безукоризненно.

«Добрый день», — словно ни на что не намекая, подписал снимок Рустам.

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Впрочем, даже верные фанаты шоумена не поняли его претензий к известной певице. Фолловеры напомнили Солнцеву, что 10 сентября народной артистке исполнилось 65 лет. И сам факт того, что она поддерживает себя в форме, еще выходит на сцену и радует зрителей, хотя могла бы «уйти на пенсию», вызывает восхищение.

«Але! У нас бабули в таком возрасте уже седые и с палочками ходят!»

«Ну, что мы хотим! Никто не молодеет! Просто ракурс и свет неудачные!»

«Разочаровалась в тебе, Рус. Зачем женщину так компрометировать?»,

«Будешь и дальше такую порнографию выкладывать — все от тебя отпишутся», — возмущались поклонники экс-участника «Дома-2».

Вскоре на связь вышел и автор фото — журналист издания «Дни.ру» Феликс Грозданов. Он, как и многие поклонники Ларисы Долиной, не понял специфического юмора Рустама Солнцева. В Instagram, под тем самым снимком певицы, он написал, что искренне считает ее красивой и не видит ничего плохого в том, что кадр без тонны ретуши.

«Тут меня осуждают, мол, неудачный кадр. Публикую по многочисленным просьбам другие. Отмечу, что певице 65 лет и она хорошо выглядит, на мой взгляд. Дай бог каждому!» — написал корреспондент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov)

К слову, сама Лариса Долина нисколько не стесняется своего возраста. Как рассказывало ранее информагентство URA.RU, у народной артистки даже есть несколько татуировок на теле, которые она не боится открыто демонстрировать общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Май Абрикосов отреагировал на нелестную критику в свой адрес со стороны Рустама Солнцева.