«Люблю тебя, моя радость»: Ирина Безрукова показала редкие фото покойного сына

Ужасная трагедия в семье Ирины Безруковой произошла 14 марта 2015 года: ее сын от актера Игоря Ливанова Андрей погиб при странных обстоятельствах в собственном доме. 6 декабря 2020-го молодому человеку исполнился бы 31 год. В день рождения первенца известная актриса выложила трогательный пост в Instagram, показав поклонникам уникальные архивные фото.

«Этот день всегда был самым счастливым в моей жизни. <…> Так судьбе было угодно, чтобы ему навсегда осталось 25,5… Чистая душа, ясный ум, чувство собственного достоинства. Он любил людей, видел в них самое лучшее, не осуждал никого, был мне самым близким и мудрым другом…» — вспоминала Безрукова.

Она призналась, что свою книгу «Жить дальше» целиком и полностью посвятила вечной и чистой любви к Андрею. Актриса написала, что искренне верит, что дети сами выбирают своих родителей и безмерно счастлива, что родила такого прекрасного малыша.

«Люблю тебя, моя радость. И я стараюсь быть достойной тебя. Твоя „мамуля Ириша“…» — подписала нежные снимки звезда кинематографа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Безрукова (@irina_bezrukova_official)

О причинах трагедии в прессе и сети бродило немало слухов. Но как сообщает KP.RU, подводных камней в этой истории искать не стоит. Сегодня доподлинно известно, что наследнику Ирины Безруковой просто стало плохо в ванной, в результате чего он поскользнулся и упал. К сожалению, полученные травмы от удара о плитку оказались смертельными.

Согласно данным медэкспертиз, в его крови не было найдено ни ядов, ни наркотических веществ. Установлено лишь, что в день трагедии он был болен — температура тела поднялась до 37,5 градусов.

«Наш мальчик, наш друг! Он всегда с нами!»

«Родная моя. Девочка. У тебя необыкновенный мальчик, живущий теперь в сердце!»

«Кто знает, зачем он приходил, словно миссия какая-то была…»

«Его очень не хватает. Обнимаю, Ириш», — поддержали Безрукову поклонники и коллеги по шоу-бизнесу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от похожих травм скончалась звезда эстрады Валентина Легкоступова.