Невыносимая боль: сын Легкоступовой после смерти матери попал в клинику неврозов
Певица скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Близкие погибшей Валентины Легкоступовой до сих пор не могут найти в себе силы пережить утрату. Особенно тяжело приходится детям певицы Анэтте и Матвею. Девушка заявила, что ее брат 19-летний брат после трагедии впал в сильную депрессию.
Аэетта Бриль, несмотря на собственные переживания, пыталась всеми силами помочь парню, но вскоре поняла, что без медицинской помощи восстановить его состояние не удастся. Наследника заслуженной артистки РФ пришлось отправить в специализированную клинику для лечения неврозов, передает Sobesednik.ru
Певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь певицы нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Супруг знаменитости незадолго до этого сбежал из медучреждения.
Дети Легкоступовой винят в трагедии именно Фирсова, отношения с которым у них были напряженными еще при жизни матери. Сам же яхтсмен свою причастность к смерти жены отрицает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Валентины Легкоступовой обвинила Фирсова в домашнем насилии.
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