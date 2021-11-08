Роковые красавицы: женщины, из-за которых начинались войны

В истории существует немало примеров, когда за внимание одной женщины боролись сразу десятки мужчин. А некоторые красотки и вовсе становились причинами войн. Кто-то считает, что дамы были подстрекательницами, а кто-то называет их жертвами. Wday.ru рассказал о нескольких роковых представительницах слабого пола, внешность и ум которых привели к хаосу.

Амаласунта

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Дочь короля Теодориха правила королевством в качестве регентши при своем сыне Аталарихе. Ее почитал и уважал сам император Византии Юстиниан. Сын вырос, ушел в разгул и вскоре умер. Чтобы сохранить власть, Амаласунта заключила союз с двоюродным братом Теодагадом, который предал женщину. Ее заперли в бане полной горячего пара, где Амаласунта умерла. Разгневанный Юстиниан в 535 году пошел войной на Теодагада. Она продлилась 19 лет.

Королева Брунгильда

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Она была замужем за австралийским королем Сигибертом. Сестру Брунгильды зарезал муж, правитель Нейстрии. Брунгильда попросила своего супруга силой вернуть несколько богатых городов, которые были приданым ее сестры. Сигиберта убили, а его жену взяли в плен. Но Брунгильда сбежала и вернулась на трон. А в 613 году женщину обвинили в том, что та развязывала междоусобные войны между государствами, и четвертовали.

Клеопатра

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Роковая и обворожительная. Египетская царица была умна, расчетлива и любила гражданские войны. Ради власти она уничтожила своих братьев и сестер и хитростью пробралась к знаменитому полководцу Юлию Цезарю. Тот сразу влюбился в красавицу Клеопатру, вернул ей власть, но погиб от рук заговорщиков. Клеопатра нашла другого покровителя — Марка Антония, который также умер ради этой женщины. А затем ушла из жизни и сама Колеопатра, она не выдержала позора.

Королева Марго

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Из-за королевы Маргариты Наварской десятками гибли любовники и шли непрерывные войны. Уже в 16 лет девушка закрутила роман со зрелым герцогом де Гизом. Позднее свадьба Марго и короля Наварры Генриха Бурбона закончилась резней. Это была Варфоломеевская ночь. Дальше королеву преследовали только несчастья. Но даже в старости Марго пользовалась вниманием мужчин, и чем старше она становилась, тем моложе были ее любовники.

Елена Троянская

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Очаровательная Елена, жена спартанского царя Менела, сбежала из Спарты в Трою с пастухом Парисом. Разгневанный и униженный муж решил вернуть жену и отомстить ее любовнику. В итоге началась многолетняя война между греками (которые стали союзниками Менела) и троянцами. В тех боях погибли такие герои как Гектор и Ахилл.

Ла Кава

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В нее безумно влюбился король вестготов Родриго. Страсть так завладела мужчиной, что он взял непокорную девушку силой. За это граф Хулиано, который был отцом Ла Кавы, отомстил обидчику дочери. Когда в страну вторглась семитысячная армия арабов, граф Хулиано открыл ворота крепости, закрывавшей арабам путь на Пиренейский полуостров. Родриго умер в первом же сражении.

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