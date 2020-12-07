Наталья Подольская показала, как в ее доме готовятся к Новому году. Певица опубликовала видео, в котором она в разгар веселья учит танцевать вальс своего старшего сына Артемия. Счастливая мамочка показывает ему па, но успехи малыша пока остаются посредственными. Отвлекшись, она наклоняется вниз, в этот момент ее супруг начинает снимать крупным планом пятую точку жены.

«Новогодняя кутерьма или как ваш муж издевается над вами? Людям без чувства юмора смотреть не рекомендую. В полный рост в сторис. И я опять босиком», — подписала ролик Подольская.

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Подписчиков артистки рассмешила шутка Владимира Преснякова. Многие восхищались тем, какая у нее счастливая и красивая семья.

«Оператор, что надо!»

«Наташа, это любовь»

«Хороший вид сзади»

«Вот это рассмешил»

«Муж не издевается, а восхищается вами!» — писали фолловеры.

Совсем недавно Наталья Подольская стала мамой второй раз. Теперь у звезды двое сыновей — Артемий, которому уже пять лет, и новорожденный Иван. Ранее 5-tv.ru показывал, как дети нянчатся с крошечным отпрыском Преснякова и Подольской.