Режим постельный: как себя чувствует Бари Алибасов после выписки из больницы?

Бари Алибасов выписан из больницы после госпитализации. О состоянии 73-летнего продюсера в беседе с 5-tv.ru рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин.

По его словам, сейчас Бари Каримович находится дома. Для восстановления сил ему предписан постельный режим. Жизни и здоровью знаменитости ничто не угрожает.

«Его выписали, сейчас он находится дома. Естественно, что после больницы ему необходимо прийти в более активное состояние. Поэтому сейчас он проводит время в более спокойном режиме. То есть, отсыпается. В постельном [режиме], я бы сказал. Состояние здоровья нормальное, ничто его жизни не угрожает. Сейчас с ним все в порядке», — сказал Горжанкин.

Раскрыть причины госпитализации продюсера его представители пока не готовы. Однако в ближайшие дни версия произошедшего будет озвучена, пообещал PR-директор Алибасова.

«Мы сейчас не будем в СМИ распространять эту информацию, мы ее централизовано сформируем и, я думаю, что в ближайшие дни — завтра, послезавтра мы ее объявим», — сказал он.

Супруга продюсера, Лидия Федосеева-Шукшина не интересовалась напрямую его здоровьем, добавил представитель Алибасова.

«Насколько мне известно, они не общаются», — лаконично ответил Горжанкин.

Бари Алибасов был госпитализирован в одну из столичных клиник 3 декабря. Одной из версий причин ухудшения здоровья продюсера была названа передозировка препаратом «Виагра». Такие слухи возникли из-за недавних сообщений, что продюсер ждет ребенка от молодой помощницы Виктории. При этом официально он все еще женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Хотя пара находится в процессе развода, адвокат артистки рассказала, что та очень встревожилась новостям о госпитализации супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказал о состоянии отца Бари Алибасов-младший.