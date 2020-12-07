У звезды «Кривого зеркала» в 47 лет нашлась внебрачная дочь

Артист программы «Кривое зеркало» Александр Морозов прослыл закоренелым холостяком, однако в 47 лет у него нашлась дочка. 26-летняя Анастасия обратилась в шоу Андрея Малахова, чтобы установить отцовство. Она утверждает, что ее родитель — знаменитый юморист.

Сам предполагаемый папаша не против детей. За всю жизнь он так и не обзавелся семьей, а теперь даже рад, если объявившая себя его дочерью девушка действительно окажется его родным ребенком.

«Я очень любвеобильный мужчина. Я объездил всю страну. И не только нашу. Дети могут быть где угодно! Если где-то есть действительно моя кровь, родная, я буду только счастлив! Родственники — всегда хорошо, если они ничего не требуют» — пошутил юморист.

О себе девушка рассказала следующее. Она — детдомовская. Зимой ее нашли на улице, когда ей было от роду три месяца, и отдали в приют малютки. Там она провела три года. Однако потом приемная мать рассказала ей, что она семье неродная. В 15 лет девушка решилась на побег и еще пару лет провела в учреждении для сирот.

«Как я только выжила, не понимаю! В газетах писали, что нашлась девочка, но никто из родителей так и не пришел. Спустя два года я получила свидетельство о рождении. Оказывается, что фамилия моя Морозова. До трех лет я жила в доме малютки, и оттуда меня потом удочерили. В первом классе моя приемная мама мне сообщила, что я ей не родная. Я ночами плакала, потому что мне было больно, что родители не мои», — вспоминала девушка на шоу.

Программа завершилась неожиданным финалом. Когда уже все замерли в ожидании результатов экспертизы ДНК, вмешалась мать юмориста Людмила Морозова. Женщина заявила, что семья примет девочку, независимо от того, что покажет тест на родственную связь.

«Андрей! Не надо объявлять результат! Я не хочу! Какой бы ни был результат, она будет наша!» — взмолилась женщина.

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