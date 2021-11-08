Зато красивая: пять имен женщин, не все представительницы которых блещут умом

|
Анна Васильева
2 081

Эти дамы сложных путей не ищут, считают астрологи.

Зато красивая: пять имен женщин, не все представительницы которых блещут умом

Фото: Depositphotos / deagreez1

Существует мнение, что некоторые женщины могут быть либо умными, либо красивыми. На принадлежность к данным группам влияют и имена. Lisa.ru рассказал о тех, кому привычнее заниматься своей внешностью, чем решать сложные задачи.

Кристина

Беззаботные хохотушки. Они любят шум и яркость. Девушки с этим именем выбирают сегодняшний день и не задумываются о будущем. О долгосрочных целях нет и речи, ведь Кристины не всегда знают, что ждет их завтра. Анализ ситуации — не про них, а вот с интуицией эти дамы дружат.

Наталья

Маленькие Наташи хорошо учатся. А вот взрослые носительницы имени плохо ориентируются в жизни. Натальи сильно подвержены чужому влиянию, поэтому часто движутся туда, куда сами не очень то и хотят. Характер этих женщин нельзя назвать сильным, им трудно выстраивать собственную систему ценностей.

Валерия

Эти девушки выбрали красоту. Большинству из них не дано понять точные науки, а не точные Валерии могут пропускать мимо ушей. Леры плывут по течению.

Алина

Алины — хранительницы очага. Карьера не их конек. Такие жены готовы переложить всю ответственность на супруга. За неимением собственных знаний, Алины опираются на опыт и заботу других людей.

Снежана

Интересы этих женщин часто сводятся к посредственным вещам. Снежаны — вечные подростки. Они не любят признавать свою вину и считают, что правы во всем. Мнение окружающих Снежан не интересует.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выглядит настоящая женщина, согласно знаку зодиака.

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
71.49
0.01 82.81
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:42
На какие болезни может указывать тип фигуры, и как их избежать?
6:27
Скончался основатель британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон
6:12
Читай по лицу: как определить характер человека по форме губ
6:11
Тест: Угадайте фильм с Олегом Меньшиковым по одному кадру
5:57
Моисеев показал, как зажигал с Пугачевой в 80-е: «Как это было круто!»
5:42
Что снится девушкам к скорой свадьбе? — объясняет психолог

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
Много страхов из ничего, вступаем в сезон большой Воды! Китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака