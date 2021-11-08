Зато красивая: пять имен женщин, не все представительницы которых блещут умом
Эти дамы сложных путей не ищут, считают астрологи.
Фото: Depositphotos / deagreez1
Существует мнение, что некоторые женщины могут быть либо умными, либо красивыми. На принадлежность к данным группам влияют и имена. Lisa.ru рассказал о тех, кому привычнее заниматься своей внешностью, чем решать сложные задачи.
Кристина
Беззаботные хохотушки. Они любят шум и яркость. Девушки с этим именем выбирают сегодняшний день и не задумываются о будущем. О долгосрочных целях нет и речи, ведь Кристины не всегда знают, что ждет их завтра. Анализ ситуации — не про них, а вот с интуицией эти дамы дружат.
Наталья
Маленькие Наташи хорошо учатся. А вот взрослые носительницы имени плохо ориентируются в жизни. Натальи сильно подвержены чужому влиянию, поэтому часто движутся туда, куда сами не очень то и хотят. Характер этих женщин нельзя назвать сильным, им трудно выстраивать собственную систему ценностей.
Валерия
Эти девушки выбрали красоту. Большинству из них не дано понять точные науки, а не точные Валерии могут пропускать мимо ушей. Леры плывут по течению.
Алина
Алины — хранительницы очага. Карьера не их конек. Такие жены готовы переложить всю ответственность на супруга. За неимением собственных знаний, Алины опираются на опыт и заботу других людей.
Снежана
Интересы этих женщин часто сводятся к посредственным вещам. Снежаны — вечные подростки. Они не любят признавать свою вину и считают, что правы во всем. Мнение окружающих Снежан не интересует.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как выглядит настоящая женщина, согласно знаку зодиака.
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