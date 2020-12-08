«Разин абсолютно прав»: онколог оценил риск Шатунова умереть от COVID-19

Ненапрасной назвал тревогу Андрея Разина за Юрия Шатунова в беседе с 5-tv.ru онколог Михаил Мяснянкин. Ранее продюсер рассказал, что опасается за своего бывшего подопечного из-за пандемии коронавируса. По его словам, певец курит с детства, и, если заболеет COVID-19, может недуг не пережить.

По словам медика, курение — одна из тех дурных привычек, которые автоматически вводят пациентов в первую группу риска онкологических заболеваний. Притом развиться у них может не только рак легкого, но и другие разновидности болезни.

«[Разин] абсолютно прав. Естественно, любого пациента, вне зависимости от его статуса, мы предупреждаем, что курение является отягощающим фактором и для риска развития пневмонии, если пациент, не дай Бог, заболеет коронавирусом. Стаж курильщика не играет большой роли в том, будет онкологическое заболевание или нет. Факт самого курения уже является отягощающим фактором риска, притом не только рака легкого, но и рака дыхательных путей — гортани, языка, щеки, ротовой полости. Учитывая, что при коронавирусе осложнения часто проявляются в виде пневмонии, можно говорить о том, что все пациенты, которые курят, попадают в первую группу риска осложнений самого коронавируса», — подтвердил онколог.

Андрей Разин обеспокоился здоровьем Шатунова после смерти музыканта группы «Лаковый май» Александра Прико. У 46-летнего артиста обнаружили коронавирус, а на его фоне и онкологию — рак легкого. Продюсер вспомнил, что покойный курил много лет, этой же привычке подвержен и экс-солист коллектива Шатунов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Андрей Разин почтил память убитого солиста группы.