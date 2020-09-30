Кровоточащая рана «Ласкового мая»: Разин почтил память убитого солиста группы

Память солиста первого состава «Ласкового мая» Михаила Сухомлинова почтил его бывший коллега, один из создателей коллектива Андрей Разин. Жизнь 19-летнего певца и клавишника оборвалась 27 лет назад в результате нападения невменяемого поклонника группы. Однако преданные почитатели группы до сих пор не забывают талантливого юношу.

«Миша раньше всех пришел в группу с Сергеем Ленюком. Они были первыми ее участниками. 29-го сентября 1993 года произошел этот ужасный случай. При выходе из квартиры Миши с Юрой Шатуновым, фанат решил расправиться с солистом группы „Ласковый май“. Произошла трагедия. Юра не пострадал, а Миша был убит», — рассказал подписчикам в Instagram Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

По его словам, нападавший пытался стрелять в Шатунова. Сухомлинов закрыл товарища собой. После этого продюсер распустил группу.

«Преступник найден. Он до сих пор находится в психиатрической больнице. Я с ним встречался, разговаривал, но трагедия, которая унесла жизнь Миши, по сей день остается кровоточащей раной всей группы «Ласковый май“», — отметил бывший член коллектива и поблагодарил всех, кто помнит и любит Михаила.

В мае этого года Разин сообщил поклонникам еще одну печальную новость: в результате инсульта скончался композитор и музыкальный руководитель «Ласковая мая» Владимир Бойко. Он написал для группы около 25 песен, многие из которых стали хитами. А в начале сентября умер экс-солист коллектива Александр Прико, спевший хиты «Ласковая мая» до Шатунова, но не снискавший его популярности.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Александра Прико винит группу в его неудачах.