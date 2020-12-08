Актриса и модель Агата Муцениеце заинтриговала своих поклонников, выложив новое фото на своей странице в Instagram, на котором продемонстрировала два украшения: бриллиантовое кольцо на безымянном пальце и браслет с подвеской в виде монограммы.

«Колечко, на память колечко — вот прямо крутится в голове почему-то эта песня», — написала она.

Instagram @agataagata

При этом многие поклонники начали гадать, что означают буквы А и П на браслете.

«Агата и Павел?»;

«Агата Путина»;

«Агата Прилучная»;

«Почему сразу Павел? А может у нее новый бойфренд тоже на букву П?», — выдвинули свои версии поклонники.

Ознакомившись с разнообразными версиями своих фолловеров, Муцениеце решила развеять их заблуждения.

«На браслете детки и мои инициалы, не более того» — ответила Агата, при этом не уточнив, относится ли буква П к фамилии ее бывшего мужа.

В этом году Агата Муцениеце и звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный расстались после девяти лет брака. Многие поклонники надеялись, что пара возобновит отношения, однако, по слухам, актер уже нашел замену бывший жене и встречается со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, а Агата высмеивает любые догадки о ее воссоединении с бывшим мужем. Вероятно, знаменитость уже и сама нашла новую любовь.

Это не первая интригующая публикация Муцениеце. Недавно она поделилась видео, на котором очень похожа на невесту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце увезла их общих с Прилучным детей на Мальдивы.