Уже не свободна? На кого Казаченко променяла сына Джигарханяна

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Анастасия Шадская
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Тайну личной жизни светской львицы раскрыл ее приятель.

Уже не свободна? На кого Казаченко променяла сына Джигарханяна

Фото: Instagram @olga__kazachenko

Экс-жена музыканта Вадима Казаченко, Ольга, начала отношения с молодым юношей. Об этом рассказал в беседе с Sobesednik.ru журналист Денис Сорокин. Он близко познакомился с Ольгой во время съемок передачи «Пусть говорят».

Приятель светской львицы утверждает, что та уже нашла замену Степану Джигарханяну.

«Мулата нашла и скрывает! Знайте все: возлюбленному Казаченко 21 год. Он молодой мулат!» — заявил Сорокин.

По его словам, он «подловил» парочку, когда юноша привез Ольгу на съемки. Журналист заверил, что таинственный мулат сам назвал себя «бойфрендом» Казаченко.

Сама Ольга утверждает, что это лишь шутка — ее сердце свободно, а Сорокин просто придумал все.

«В моей личной жизни никаких изменений нет. Я свободная девушка», — заявила Казаченко и уточнила, что все ее свободное время принадлежит лишь сыну.

Instagram @olga__kazachenko

Бывшая жена артиста Вадима Казаченко после расставания с ним строила любовь со Степаном Джигарханяном — пасынком недавно скончавшегося Армена Джигарханяна. Но они уже несколько месяцев, как перестали быть парой. Как пишет «Экспресс газета», возможно, дело именно в новом молодом ухажере.

Ранее 5-tv.ru писал, как Вадим Казаченко опроверг слова об умирании с голоду из-за пандемии.

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