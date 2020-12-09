Ловите удачу: ТОП-7 необычных новогодних примет

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Анна Васильева
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Примечайте все, что происходит 31 декабря. Любое событие может стать подсказкой.

Ловите удачу: ТОП-7 необычных новогодних примет

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Все знают фразу: «Как новый год встретишь, так его и проведешь». Но не все зависит только от наших стараний. Существую разные, иногда очень необычные приметы, которые помогут понять, что нам готовит праздничная ночь и 2021 год.

Во-первых, обратите внимание на того, кого первым встретите утром 31 декабря. Если этот человек противоположного пола — праздник пройдет удачно. А если вашего — в гости идти не стоит, прием не оправдает ожиданий.

Также хорошим знаком станет елочная игрушка, разбившаяся прямо в последний день уходящего года. Такой, казалось бы, неприятный момент, говорит о скором получении крупной суммы.

Если в новогоднюю ночь вас погладят по голове (случайно, а не по договоренности), значит весь 2021-й пройдет удачно, и вы всегда будете в центре внимания.

Встретить 31 декабря слепого человека — к серьезным переменам. Они коснутся в первую очередь мировоззрения и взглядов на жизнь.

Споткнуться в этот день на левую ногу — к большим сложностям в делах, на правую — в личной жизни.

Если девушка порвет в новогоднюю ночь платье — ее ждет бурный, но мимолетный роман. А если на нее прольют вино или шампанское — даму будут преследовать неудачи.

Можно и самостоятельно притянуть удачу. Для этого достаточно накануне праздника избавиться от разбитой посуды и устаревших вещей. Тогда Новый год принесет только хорошие события и эмоции.

Ранее 5-tv.ru сказал, как правильно встречать 2021 год. Его символ — металлический бык.

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