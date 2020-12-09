Шепелев показал фото, сделанное за пять минут до атаки медуз на Мальдивах

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Рита Цветкова
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На снимке он держит за руку свою возлюбленную Екатерину Тулупову — в следующий момент происходит нечто непредвиденное.

Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал своим подписчикам в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах. На снимке он и его избранница — дизайнер Екатерина Тулупова — стоят босыми ногами в воде и трогательно держатся за руки.

Белый песок, нежные волны и прикосновения любящих людей… Но душевный момент был бесцеремонно прерван обитателями моря.

«За пять минут до того как меня искусали медузы. Я очень романтичный», — шутливо подписал пост Шепелев.

Instagram @dmitryshepelev

Поклонники шоумена были обеспокоены его состоянием, но других подробностей инцидента Дмитрий решил не разглашать.

«Как спасались? Знаю, что очень жжет место укуса»;

«Дмитрий, надеюсь вы свою любимую от медуз спасли!»

«Какой ужас? Как самочувствие?»

«Главное, что перед укусами медуз была романтика»;

«Все, кто вас любят, за вас рады, будьте счастливыми!!! Мы все хотим увидеть вас с улыбкой всегда!» — писали комментаторы.

Отношения Тулуповой и Шепелева становятся все серьезнее, пишут Дни.ру. Пара вместе четыре года. На радость фанатам Дмитрий публикует нежные признания в социальных сетях.

У телеведущего также есть сын Платон от певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году. В этом году мальчику исполнилось семь лет. Ранее 5-tv.ru публиковал отчет гордого отца о спортивных достижениях наследника.

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