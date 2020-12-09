Иммунолог рассказала, что случится, если выпить алкоголь до прививки от COVID

Врач-иммунолог, аллерголог, гематолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова рассказала 5-tv.ru, как спиртное влияет на работу прививок. Алкоголь не только снижает их эффективность на организм человека, но и провоцирует новые проблемы со здоровьем.

«При употреблении алкоголя в организме человека возникает кратковременное подавление иммунных реакций. Причем это подавление зависит от дозы, количества употребленного алкоголя, и от индивидуальных особенностей пациента. Поэтому гарантировать, что Ивану Ивановичу 23 лет можно выпить спокойно 200 граммов водки и у него все будет хорошо — мы не можем», — сказала специалист.

Врач отметила, что алкоголь приводит к обезвоживанию организма. Это, в купе с подавлением иммунологических реакций, ведет к тяжелому течению заболевания и к возобновлению уже имеющихся хронических проблем со здоровьем.

«Поэтому, когда мы говорим о вакцинации, мы ожидаем, что при введении вакцины в организм, выработаются защитные клетки памяти и антитела. Алкоголь может подавить их выработку. Соответственно, не привести к формированию достаточного уровня клеток, которые будут длительное время защищать пациента», — заявила Ксения Бочарова.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что после вакцинации иммунитет формируется не меньше 42 дней. В это время не стоит пить алкоголь. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также посоветовала перестать пить спиртное за две недели до прививки.

Ранее 5-tv.ru писал, что алкогольное опьянение во время вакцинации может привести к сильной аллергии. Но это — не самое страшное последствие. Все может закончиться анафилактическим шоком и смертью.