Иммунолог рассказала, что случится, если выпить алкоголь до прививки от COVID
Врач Ксения Бочарова объяснила, что алкогольное опьянение не только сотрет эффект от вакцинации. Последствия могут оказаться намного серьезнее.
Фото, видео: www.globallookpress / Christian Ohde via www.imago-ima; 5-tv.ru
Врач-иммунолог, аллерголог, гематолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова рассказала 5-tv.ru, как спиртное влияет на работу прививок. Алкоголь не только снижает их эффективность на организм человека, но и провоцирует новые проблемы со здоровьем.
«При употреблении алкоголя в организме человека возникает кратковременное подавление иммунных реакций. Причем это подавление зависит от дозы, количества употребленного алкоголя, и от индивидуальных особенностей пациента. Поэтому гарантировать, что Ивану Ивановичу 23 лет можно выпить спокойно 200 граммов водки и у него все будет хорошо — мы не можем», — сказала специалист.
Врач отметила, что алкоголь приводит к обезвоживанию организма. Это, в купе с подавлением иммунологических реакций, ведет к тяжелому течению заболевания и к возобновлению уже имеющихся хронических проблем со здоровьем.
«Поэтому, когда мы говорим о вакцинации, мы ожидаем, что при введении вакцины в организм, выработаются защитные клетки памяти и антитела. Алкоголь может подавить их выработку. Соответственно, не привести к формированию достаточного уровня клеток, которые будут длительное время защищать пациента», — заявила Ксения Бочарова.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что после вакцинации иммунитет формируется не меньше 42 дней. В это время не стоит пить алкоголь. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также посоветовала перестать пить спиртное за две недели до прививки.
Ранее 5-tv.ru писал, что алкогольное опьянение во время вакцинации может привести к сильной аллергии. Но это — не самое страшное последствие. Все может закончиться анафилактическим шоком и смертью.
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