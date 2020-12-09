Иммунолог рассказала, что случится, если выпить алкоголь до прививки от COVID

|
Анна Васильева
Эксклюзив 1 997

Врач Ксения Бочарова объяснила, что алкогольное опьянение не только сотрет эффект от вакцинации. Последствия могут оказаться намного серьезнее.

Фото, видео: www.globallookpress / Christian Ohde via www.imago-ima; 5-tv.ru

Врач-иммунолог, аллерголог, гематолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова рассказала 5-tv.ru, как спиртное влияет на работу прививок. Алкоголь не только снижает их эффективность на организм человека, но и провоцирует новые проблемы со здоровьем. 

«При употреблении алкоголя в организме человека возникает кратковременное подавление иммунных реакций. Причем это подавление зависит от дозы, количества употребленного алкоголя, и от индивидуальных особенностей пациента. Поэтому гарантировать, что Ивану Ивановичу 23 лет можно выпить спокойно 200 граммов водки и у него все будет хорошо — мы не можем», — сказала специалист.

Врач отметила, что алкоголь приводит к обезвоживанию организма. Это, в купе с подавлением иммунологических реакций, ведет к тяжелому течению заболевания и к возобновлению уже имеющихся хронических проблем со здоровьем.

«Поэтому, когда мы говорим о вакцинации, мы ожидаем, что при введении вакцины в организм, выработаются защитные клетки памяти и антитела. Алкоголь может подавить их выработку. Соответственно, не привести к формированию достаточного уровня клеток, которые будут длительное время защищать пациента», — заявила Ксения Бочарова.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что после вакцинации иммунитет формируется не меньше 42 дней. В это время не стоит пить алкоголь. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также посоветовала перестать пить спиртное за две недели до прививки.

Ранее 5-tv.ru писал, что алкогольное опьянение во время вакцинации может привести к сильной аллергии. Но это — не самое страшное последствие. Все может закончиться анафилактическим шоком и смертью.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.66
-0.59 89.20
-0.77
ТОП-5 знаков зодиака, представителей которых считают бесчувственными

Последние новости

14:41
Эксперт оценил опасность недавней вспышки на Солнце
14:34
Как Лоза ответил Прохору Шаляпину на слова о том, что «его „Плот“ уплыл»
14:22
Минздрав продлил действующий порядок медосмотра для водителей
14:17
Певица Пелагея и хоккеист Телегин официально развелись
14:08
Неожиданная причина: британские ученые выяснили, что заставляет женщин изменять
13:59
Гендиректор «Центрального национального биобанка» арестован по делу о взятке

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака
Уже не свободна? На кого Казаченко променяла сына Джигарханяна
«Ты изменил мою жизнь»: Барановская призналась сыну Аршавина в любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Лиза Арзамасова объявила о помолвке? — Фото