«Между нормой и болезнью»: эксперт проанализировала рисунки дочери Успенской

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе изучила картины, созданные дочерью певицы Любови Успенской Татьяной Плаксиной и сделала вывод, могут ли быть у девушки проблемы с ментальным здоровьем.

Вокруг отношений звездных мамы и дочки страсти не утихают многие месяцы — наследница ведет себя странно, то оскорбляя и обвиняя родительницу в издевательствах, то прося прощения. Сейчас женщины не видятся, но Успенская все еще переживает за состояние дочери и признается, что причиной скандального поведения стали наркотики.

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«Проанализировав представленные мне рисунки, я могу сделать следующие выводы: человек, который рисовал, склонен к определенным депрессивным состояниям. Может быть, это ситуативные депрессивные состояния, может быть, снижение настроения, дистимия какая-либо. На рисунках очень явно показан определенный уход в себя, потому что-то, что изображено на рисунке, непонятно зрителю», — сказала психолог.

По мнению Ольги, невнятность сюжетов и форм в творчестве, а также явно выраженный символизм могут говорить о склонности к тяжелому эмоциональному фону у человека. То, что изображено на картинах такого художника, до конца понимает только он сам, а для остальных полотна выглядят замысловатым сочетанием красок на холсте.

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«Повторяемость сюжета, обнаженные тела женские, скорее всего, автопортреты, много очень крови, много разорванных каких-то фрагментов в рисунках. Все эти акценты говорят о том, что у человека действительно есть какие-то тяжелые психотравмирующие ситуации, которые его беспокоят, которые его волнуют. Знаете, это такое пограничное состояние между нормой и болезнью», — сказала эксперт.

Лица в сюжетах картин Плаксиной имеют бледный серо-голубой оттенок, выглядят изможденными, часто у них большие печальные глаза, а под ними — темные круги и впалые щеки. Эти лица и тонкие плечи залиты красной краской или размыты водой до состояния полупрозрачности.

«Образы, символы, изображения, которые мы видим, они достаточно тяжелые для восприятия, и понятны только самому художнику. Поэтому есть некое ощущение зашифрованности в этих рисунках какого-то послания, но послания, которое понятно только тому, кто рисует», — заключила психолог.

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Проблемы в семье Успенской начались в феврале, когда Татьяна пришла в студию одного из ток-шоу и рассказала, что мать запирала ее в ванной и душила. Артистка все отрицала и убеждала общественность, что ее дочерью кто-то руководит и вынуждает говорить ужасные вещи на камеру, или пытается заработать денег, появляясь в эфире со скандальными заявлениями.

Позже Татьяна признала, что действовала на эмоциях, а затем улетела в США к отцу. Но и оттуда дочь продолжила свои обвинения. Успенская уверена, что именно зависимость от запрещенных веществ изменили ее чувства к матери.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенскую осудили за игры с чужим ребенком в то время, как ее собственное чадо страдает от непонимания близких.