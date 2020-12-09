Умер актер из «Марша Турецкого» Александр Самойлов

Актер театра и кино Александр Самойлов скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти заслуженного артиста РФ сообщил художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

«В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле „Лавр“ по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и Архиепископа Иону, а в чеховском „Вишневом саде“ — Фирса. Увы, помешала продолжительная болезнь.<…> Вспоминая Александра Самойлова, коллеги говорят: „Ушел настоящий русский артист“», — написал режиссер на сайте театра.

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в Кемерово в актерской семье. Его отец — народный артист СССР Владимир Самойлов (исполнитель роли Назара Думы в фильме «Свадьба в Малиновке» — Прим.ред.) и мать Надежда Федоровна работали в Кемеровском областном театре драмы. Спустя время семья перебралась в Горький, а с 1968 года актеры обосновались в Москве, в театре имени Маяковского.

Александр Самойлов принял решение идти по стопам родителей и в 1977 году окончил ГИТИС. В 1994 году актер поступил в труппу МХАТ имени Горького. Среди ролей заслуженного артиста РФ — отец Захарий («Жизнь Клима Самгина»), Граф Эссекс («Елизавета Английская»), Миловзоров («Без вины виноватые»), Берлиоз («Мастер и Маргарита»).

Актер успел сняться в более чем 40 фильмах и сериалах, среди которых «Зимородок», «Сын председателя», «Сицилианская защита», «Марш Турецкого», «Знахарь», «Беглецы» и «Балабол».

Александру Самойлову удавалось воплотить на экране образы маршалов и офицеров, следователей и воров, ученых и простых работяг.

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