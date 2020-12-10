Астролог и таролог Александра Харрис объяснила, почему квартиры под «счастливыми» номерами могут быть востребованнее соседних, ничем от них, по сути, не отличающихся. Оказывается, многие верят в силу цифры, украшающей дверь их жилища. Для тех, кто следует принципам фен-шуй, эксперт назвала числа, которые помогут создать правильную атмосферу в доме с учетом особенностей характера владельцев.

По мнению Харрис, эти номера влияют на отношения между жильцами, их успехи в карьере и финансовое благополучие.

«Как известно, фен-шуй придает большое значение энергиям Инь и Янь. Инь — это женская энергия, которая представлена четными числами, Янь — соответственно, мужская — это нечетные числа», — поясняет таролог.

Чтобы определить символическое число своего дома или квартиры, нужно складывать составляющие цифры номера до тех пор, пока не получится значение, состоящее из одного символа. Например, ваша квартира — 97. Сначала прибавляем семь к девяти, получается 16, потом суммируем один и шесть — выходит семь. Согласно принципам нумерологии, этот итог и подлежит интерпретации с учетом того, какая планета покровительствует числу.

Квартира № 1

Проживающих в первой квартире согревает Солнце. Здесь царит творческая атмосфера, самостоятельность в принятии решений. Тут знают, что такое гостеприимство и добрые встречи с друзьями. В таком доме всегда весело и шумно.

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Квартира № 2

Жильцам второй квартиры покровительствует Луна. Отношения между ними гармоничны и полны любви, однако возможны вспышки ревности, ссоры и обиды.

Квартира № 3

Третью квартиру наполняет энергией Марс. Ее владельцы упорные, целеустремленные, предприимчивые. Они непрерывно учатся и самосовершенствуются. Эта цифра принесет удачу бизнесменам и амбициозным личностям.

Квартира № 4

В этом доме руководит Меркурий. Он дарит жильцам финансовую грамотность, помогает умножать сбережения. Но интровертам и нежным натурам здесь будет тяжело, что даже может сказаться на здоровье.

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Квартира № 5

В числе Юпитера есть преимущества в виде домовитости. Хозяин дома под номером пять стремится сделать его идеальным и постоянно привносят в него изменения.

Квартира № 6

Тут живут добрые и отзывчивые люди, которые любят гостей. Под покровительством Венеры они наполняются внутренней силой и вдохновением.

Квартира № 7

В жилище под номером семь властвует Сатурн. Здесь хорошо будет тем, кто шумным тусовкам предпочитает покой и уединение. Несмотря на благоприятную обстановку в плане финансового благополучия, в таком доме случаются и неприятности, важно сохранять бдительность.

Квартира № 8

Восьмой дом — самый счастливый. Здесь исполняются мечты. Покровитель числа Уран избавляет своих подопечных от проблем с деньгами, неурядиц с друзьями и любимыми, провалов в карьере, пишет Slovodel.com.

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Квартира № 9

Главенствует над цифрой девять Нептун, и он непредсказуем. Его влияние грозит вредными привычками, ссорами, потерями. Противодействовать этой силе могут лишь сильные личности, способные удержаться перед искушением. Тогда квартира станет не источником угрозы, а местом силы.

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