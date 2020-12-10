Как номер квартиры влияет на атмосферу в доме — объясняет астролог
Александра Харрис рассказала, какой номер квартиры стоит выбирать любителям вечеринок, бизнесменам и интровертам.
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Астролог и таролог Александра Харрис объяснила, почему квартиры под «счастливыми» номерами могут быть востребованнее соседних, ничем от них, по сути, не отличающихся. Оказывается, многие верят в силу цифры, украшающей дверь их жилища. Для тех, кто следует принципам фен-шуй, эксперт назвала числа, которые помогут создать правильную атмосферу в доме с учетом особенностей характера владельцев.
По мнению Харрис, эти номера влияют на отношения между жильцами, их успехи в карьере и финансовое благополучие.
«Как известно, фен-шуй придает большое значение энергиям Инь и Янь. Инь — это женская энергия, которая представлена четными числами, Янь — соответственно, мужская — это нечетные числа», — поясняет таролог.
Чтобы определить символическое число своего дома или квартиры, нужно складывать составляющие цифры номера до тех пор, пока не получится значение, состоящее из одного символа. Например, ваша квартира — 97. Сначала прибавляем семь к девяти, получается 16, потом суммируем один и шесть — выходит семь. Согласно принципам нумерологии, этот итог и подлежит интерпретации с учетом того, какая планета покровительствует числу.
Квартира № 1
Проживающих в первой квартире согревает Солнце. Здесь царит творческая атмосфера, самостоятельность в принятии решений. Тут знают, что такое гостеприимство и добрые встречи с друзьями. В таком доме всегда весело и шумно.
Квартира № 2
Жильцам второй квартиры покровительствует Луна. Отношения между ними гармоничны и полны любви, однако возможны вспышки ревности, ссоры и обиды.
Квартира № 3
Третью квартиру наполняет энергией Марс. Ее владельцы упорные, целеустремленные, предприимчивые. Они непрерывно учатся и самосовершенствуются. Эта цифра принесет удачу бизнесменам и амбициозным личностям.
Квартира № 4
В этом доме руководит Меркурий. Он дарит жильцам финансовую грамотность, помогает умножать сбережения. Но интровертам и нежным натурам здесь будет тяжело, что даже может сказаться на здоровье.
Квартира № 5
В числе Юпитера есть преимущества в виде домовитости. Хозяин дома под номером пять стремится сделать его идеальным и постоянно привносят в него изменения.
Квартира № 6
Тут живут добрые и отзывчивые люди, которые любят гостей. Под покровительством Венеры они наполняются внутренней силой и вдохновением.
Квартира № 7
В жилище под номером семь властвует Сатурн. Здесь хорошо будет тем, кто шумным тусовкам предпочитает покой и уединение. Несмотря на благоприятную обстановку в плане финансового благополучия, в таком доме случаются и неприятности, важно сохранять бдительность.
Квартира № 8
Восьмой дом — самый счастливый. Здесь исполняются мечты. Покровитель числа Уран избавляет своих подопечных от проблем с деньгами, неурядиц с друзьями и любимыми, провалов в карьере, пишет Slovodel.com.
Квартира № 9
Главенствует над цифрой девять Нептун, и он непредсказуем. Его влияние грозит вредными привычками, ссорами, потерями. Противодействовать этой силе могут лишь сильные личности, способные удержаться перед искушением. Тогда квартира станет не источником угрозы, а местом силы.
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