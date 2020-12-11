«Он обижен на нее»: отец Фриске раскритиковал Соседова за слова о Пугачевой

Отец покойной певицы Жанны Фриске, Владимир Фриске, неодобрительно отозвался о поведении музыкального критика Сергея Соседова по отношению к артистке Алле Пугачевой. Ранее тот раскритиковал Примадонну за нежелание покидать эстраду, несмотря на солидный возраст.

Фриске отметил, что Соседова, судя по публикациям на эту тему, основательно заносит.

«Какая бы она там ни была — она взрослый человек, человек, который достояние наше. Она в свое время заслужила, чтобы ее уважали и о ней хорошо отзывались, а он почему-то так нелестно о ней отзывается, — заметил он. — Я так понимаю, он обижен на нее. Некрасиво, некрасиво».

По мнению Фриске-старшего, как бы ни вела себя Пугачева по отношению лично к Соседову, нужно помнить о ее особом положении. А также уважать ее возраст.

«Она звезда первой величины. Это человек, который 50 лет или 60, сколько она там, лет на сцене. Это человек, который внес лепту в культурную составляющую нашей страны и всего Советского Союза, — считает он. — И нелестно о ней говорить — это негоже для Сергея. Даже если она что-то не то сделала. Она есть она, он есть он».

Сам Фриске терпеть подобной критики не стал бы. Хотя причины такого поведения Соседова ему непонятны.

«Я бы не позволил, если бы меня так оскорбляли, если это все правда. Не все же могут врать СМИ, так что я считаю, он должен подумать о своем отношении к Алле Пугачевой, — отметил Владимир. — Не знаю, то ли она ему сильно нравится, или он в нее влюблен…»

Сергей Соседов — журналист, музыкальный критик, получивший известность после участия в программе 90-х «Акулы пера». Известен своими смелыми высказываниями о ряде российских артистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин разнес Соседова за критику Пугачевой.