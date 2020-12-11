«Обломает зубки»: как сложится жизнь Деревянко после расставания с возлюбленной?

Актер Павел Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой после 10 лет совместной жизни. Таролог Марианна Абравитова рассказала 5-tv.ru, что показали ей карты о будущем этой пары.

Причиной расставания стал заключенный между экс-возлюбленными договор о свободных отношениях.

«С такой постановкой вопроса был согласен полностью на 100% только Павел, Дарья же гибко встраивалась в этот союз, пыталась его строить, пыталась сделать, чтобы он стал наконец настоящим — но не получилось», — заметила она.

У пары две дочери — десятилетняя Варвара и шестилетняя Саша, так что расставание, конечно, будет очень болезненным для всех членов семьи. Но обоим супругам не стоит отчаиваться.

«Очень здорово, что сейчас они каждый пойдут своей дорогой, потому что эти дороги интересные», — заметила таролог.

В первую очередь, это касается Дарьи. В будущем предпринимательницу ждет все то, чего не хватало ей в отношениях с Деревянко. Это любящий супруг, брачная церемония с печатью в паспорте, настоящий принц на белом коне.

«Если убрать всю романтику — это будет ответственный, любящий человек, мужчина с большой буквы», — убеждена Марианна.

Не менее интересный прогноз Абравитова сделала и для Павла Деревянко. Актер очень держится за свой холостяцкий статус — но это ненадолго. Однажды и ему захочется завязать со своей свободой.

«Он тоже женится, и это будет настоящий союз — со свадьбой, с фатой, с рождением детей. Девушка будет гораздо моложе него, и именно о нее он обломает свои зубки», — отметила таролог.

В некоторых случаях развод или разрыв мешают мужчине и женщине строить свою жизнь дальше. Но не в случае Деревянко и Мясищевой. Им обоим это пойдет на пользу.

«По большому счету, очень здорово, что сейчас происходит этот разрыв, я могу только с этим разрывом поздравить эту пару», — резюмировала она.

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