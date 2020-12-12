Привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка

|
Светлана Александрова
1 122

Восполнять водный баланс организма после пробуждения полезно, только если соблюдать ряд правил, предупреждают специалисты.

Привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка

Фото: Depositphotos / stokkete

Считается, что выпивать сразу после пробуждения утром стакан воды — полезная привычка. И это действительно так. Но если делать это неправильно, можно нанести организму огромный вред, предупреждает китайский эксперт, статью которого публикует интернет-портал ИноСМИ.

Во-первых, не следует пить слишком много воды и слишком быстро. Это дает повышенную нагрузку на сердце, поскольку жидкость стимулирует разжижение крови. У тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, это может привести к сердечному приступу.

Кроме того, слишком большое количество воды натощак разжижает желудочную кислоту, и если сразу после завтракать, это плохо отразится на пищеварении и в конце концов приведет к заболеванию желудка. Оптимальным для организма утром считается не боле 150 миллилитров воды. При этом пить ее надо медленно и небольшими глотками.

Во-вторых, нельзя пить слишком холодную или слишком горячую воду. В этом случае происходит стимуляция желудочно-кишечного тракта с быстрым сокращением кровеносных сосудов слизистой оболочки желудка, что может вызывать дискомфорт и даже диарею.

Слишком горячая вода (выше 65 градусов) травмирует пищевод. Если это происходит регулярно, появляются злокачественные образования, то есть рак. Безопасной для организма будет вода комнатной температуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как предотвратить рак кожи. 

Читайте также

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
Иранскую «Анджелину Джоли» посадили на десять лет за фото в образе зомби
11:06
ТОП-5 знаков зодиака, представителям которых не повезет в 2021 году
10:52
Послание серийного маньяка Зодиака удалось разгадать 51 год спустя
10:38
«Я толерантен»: автор мема «А все уже» Круглицкий рассказал о своей ориентации
10:24
«Непышное декольте»: Нагиев дал оценку формам Полины Гагариной
10:11
Как встретить Новый год в пандемию, не впадая в уныние — советы психологов

Сейчас читают

Каким знакам зодиака нельзя отмечать Новый год вместе?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака
Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой