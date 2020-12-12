Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты
Ученые выяснили, какие простые средства гигиены могут убить COVID-19.
Фото: Depositphotos / Cebas1
Зубные пасты, содержащие цинк и олово, способны на 99,9% нейтрализовать коронавирус всего за две минуты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на British Dental Journal.
Открытие сделали американские ученые, исследовавшие вероятность снижения темпов распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта. Они также выяснили, что нейтрализовать вирус всего за полминуты может ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния.
Как говорится в публикации, «некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного уменьшения количества вируса во рту».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что советует иммунолог для того, чтобы избежать тяжелой формы коронавируса.
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