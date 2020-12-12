Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

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Нюра Незванова
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Ученые выяснили, какие простые средства гигиены могут убить COVID-19.

Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

Фото: Depositphotos / Cebas1

Зубные пасты, содержащие цинк и олово, способны на 99,9% нейтрализовать коронавирус всего за две минуты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на British Dental Journal.

Открытие сделали американские ученые, исследовавшие вероятность снижения темпов распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта. Они также выяснили, что нейтрализовать вирус всего за полминуты может ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния.

Как говорится в публикации, «некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного уменьшения количества вируса во рту».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советует иммунолог для того, чтобы избежать тяжелой формы коронавируса.

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