Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

Зубные пасты, содержащие цинк и олово, способны на 99,9% нейтрализовать коронавирус всего за две минуты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на British Dental Journal.

Открытие сделали американские ученые, исследовавшие вероятность снижения темпов распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта. Они также выяснили, что нейтрализовать вирус всего за полминуты может ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния.

Как говорится в публикации, «некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного уменьшения количества вируса во рту».

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