«Целует, как свою»: Эмина и Барановскую заподозрили в тайном романе

Успешный бизнесмен и знаменитый певец Эмин Агаларов отмечает свой день рождения. 12 декабря артисту исполнился 41 год. С самого утра звезду шоу-бизнеса поздравляют близкие, друзья и коллеги. Каждый желает счастья, здоровья и радости в жизни. Однако особо отличилась среди прочих телеведущая Юлия Барановская, обнародовав нежное видео с товарищем.

В кадре — очаровательная Юлия нежно прижимается к Эмину, тот, в свою очередь, крепко, по-мужски, целует ее в висок. Трогательная сцена разворачивалась прямо на глазах у публики, сама же Барановская выглядит крайне счастливой.

«С твоим днем, мой друг. Ты знаешь с каким уважением и восхищением я к тебе отношусь. Ты прекрасный отец, талантливый артист, бизнесмен и отличный друг! Будь очень-очень счастлив, и пусть твоя самая добрая улыбка всегда сияет на лице!» — подписала архивные кадры телеведущая.

Instagram @baranovskaya_tv

На поклонников селебрити ролик произвел неизгладимое впечатление. Несмотря на то, что на видео Барановская, Эмин и окружающие явно отмечают какое-то событие, фолловеры начали упрекать звезд в тайном романе. Многим показалось, что друг не может так страстно и нежно одновременно целовать чужую женщину.

«Вот всем в нем мне нравится, кроме того, как часто он меняет партнерш»,

«А продолжение будет? Заинтриговали!»

«Выглядите просто как идеальная пара! Не к вам ли он ушел от жены?»

«Как-то очень нежно… Он так ее целует… как свою!» — писали юзеры.

Барановская же не стала отвечать на провокационные комментарии, количество которых росло с каждой минутой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Юлии Барановской нашли ей мужа среди «Иванушек».