Умер «голос Кремля» и диктор Парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев
Народный артист РФ ушел из жизни 13 декабря.
Фото: ТАСС / Машков Юрий
Умер народный артист РФ и диктор Парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев. Печальная весть появилась на странице Государственного Кремлевского дворца в Facebook.
«Сегодня не стало народного артиста РФ, диктора протокольных мероприятий президента РФ и диктора парадов на Красной площади Евгения Хорошевцева», — говорится в сообщении.
Свои соболезнования по поводу смерти «голоса Кремля» родным и близким Хорошевцева выразил Владимир Путин. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Евгений Хорошевцев не только озвучивал протокольные мероприятия с участием президента России, также его голос звучал в фильмах. Например, в картине «Время первых» 2017 года актер озвучивал советского диктора — «голоса Победы» — Юрия Левитана.
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