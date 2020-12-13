Умер «голос Кремля» и диктор Парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев

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Нюра Незванова
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Народный артист РФ ушел из жизни 13 декабря.

Умер «голос Кремля» и диктор Парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев

Фото: ТАСС / Машков Юрий

Умер народный артист РФ и диктор Парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев. Печальная весть появилась на странице Государственного Кремлевского дворца в Facebook.

«Сегодня не стало народного артиста РФ, диктора протокольных мероприятий президента РФ и диктора парадов на Красной площади Евгения Хорошевцева»,  — говорится в сообщении.

Свои соболезнования по поводу смерти «голоса Кремля» родным и близким Хорошевцева выразил Владимир Путин. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Евгений Хорошевцев не только озвучивал протокольные мероприятия с участием президента России, также его голос звучал в фильмах. Например, в картине «Время первых» 2017 года актер озвучивал советского диктора — «голоса Победы» — Юрия Левитана.

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