Вдова «голоса Кремля» Хорошевцева назвала причину его смерти

Вдова Евгения Хорошевцева, скончавшегося 13 декабря, рассказала о причинах смерти покойного супруга. Диктор Парадов на Красной площади ушел из жизни в возрасте 76 лет из-за последствий коронавирусной инфекции.

«Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа. <…> У него масса заболеваний», - цитируе вдову Хорошевцева ТАСС.

Хорошевцев был диктором на протокольных мероприятиях президента РФ и на Парадах Победы, которые проходили на Красной площади. Также он с 2009 года был ведущим фестиваля «Спасская башня».

Свои соболезнования в связи со смертью Хорошевцева выразил Путин. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.