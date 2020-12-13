Вдова «голоса Кремля» Хорошевцева назвала причину его смерти

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Нюра Незванова
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По словам Елены Стужкиной, Евгений Хорошевцев заболел еще в ноябре.

Вдова «голоса Кремля» Хорошевцева назвала причину его смерти

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Вдова Евгения Хорошевцева, скончавшегося 13 декабря, рассказала о причинах смерти покойного супруга. Диктор Парадов на Красной площади ушел из жизни в возрасте 76 лет из-за последствий коронавирусной инфекции.

«Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа. <…> У него масса заболеваний», - цитируе вдову Хорошевцева ТАСС.

Хорошевцев был диктором на протокольных мероприятиях президента РФ и на Парадах Победы, которые проходили на Красной площади. Также он с 2009 года был ведущим фестиваля «Спасская башня».

Свои соболезнования в связи со смертью Хорошевцева выразил Путин. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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