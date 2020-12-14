«Никого не уволил»: Газманов рассказал, сколько тратит на содержание персонала

|
Рита Цветкова
1 024

Певец признался, что сам готов жить и по-спартански, но пандемию переживет без сокращений в штате сотрудников.

«Никого не уволил»: Газманов рассказал, сколько тратит на содержание персонала

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Певец и народный артист России Олег Газманов рассказал, что в сложный для многих звезд шоу-бизнеса период пандемии коронавируса не намерен сокращать штат своих сотрудников.

По словам 69-летнего музыканта, он сам готов претерпеть некоторые лишения, но в состоянии сохранить рабочие места для персонала и творческого коллектива. За годы концертной деятельности он обеспечил себе возможность поддерживать привычный образ жизни и в трудные для индустрии времена.

«Я никого не уволил. За свою творческую жизнь заработал приличную сумму. Переживу период никого не сокращая. Скажу так: я могу вести спартанский образ жизни. Могу джинсы до дыр занашивать и не менять их. Жена сейчас пуховик хочет мне купить, а мне старый нравится. Отговариваю ее. В месяц на работников и персонал трачу 350 тысяч рублей. Водителю надо платить. Пять музыкантов у меня, звукорежиссер», — сказал он в студии передачи «Звезды сошлись».

Газманов также отметил, что уважительно относится к тем, кто поддерживает порядок в его доме. По словам певца, он никогда не прогонял служащих со скандалом, так как умеет расставаться с неугодными исполнителями цивилизованно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о секретах воспитания детей в семье Олега Газманова, а также о том, как актриса Ирина Безрукова спасла жизнь его сыну Родиону. После этого случая она стала для него близким другом и открыла путь в большое кино.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
72.93
-0.19 88.58
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:45
Обвинение запросило 15 лет строгого режима для расчленителя Соколова
15:41
Россия продлила на год продуктовое эмбарго
15:32
Пользователи жалуются на сбой в работе YouTube
15:29
Не останется ни одного животного: сбудется ли пророчество Циолковского?
15:20
Бывшему замглавы Росгвардии предъявлено обвинение в мошенничестве
15:20
Дочь Легкоступовой просит главу СК взять на контроль расследование смерти певицы

Сейчас читают

«У меня теперь четверо детей»: Владимир Пресняков сделал неожиданное признание
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака
Садальский рассказал о сбывшемся пророчестве Людмилы Ивановой Гафту

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой