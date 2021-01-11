Что ждет человечество в «день пяти двоек» 22.12.2020? Предсказания Ванги

Светлана Александрова
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Тайну пророчества обещал раскрыть Сергей Косторной, называющий себя близким другом покойной болгарской ясновидящей.

Что ждет человечество в «день пяти двоек» 22.12.2020? Предсказания Ванги

Фото: ИТАР-ТАСС

Журналист Сергей Косторной, называющий себя близким другом и кумом знаменитой болгарской предсказательницы Ванги, напророчил человечеству страшные беды в «день пяти двоек», который был 22 декабря — 22.12.2020. Около года назад он сделал шокирующее заявление, что ясновидящая знала об эпидемии, которая охватит мир в 2020 году, а теперь утверждает, что Ванга предвидела и другие напасти. Однако, что именно это будет, сподвижник слепой прорицательницы пока сказать не может.

«Существует некое табу, которое было дано много лет назад. Так вот странность в том, что предсказание о коронавирусе мне было разрешено сделать за семь дней, а следующее не менее важное и сенсационное тоже за неделю до Нового года», — цитирует Косторного StarHit.ru.

По его словам, Ванга никогда не называла точных дат, а лишь только характерные приметы года. Но журналист уверен, что 22 декабря стоит опасаться.

«Она говорила: „На солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце“. Стечение обстоятельств 21 и 22 декабря приведет к страшной вспышке на Солнце. Я не говорю о том, что электронные приборы придут в негодность. Бог с ними. Но как это отразится на психике многих людей?» — заявил Косторной в эфире одного из федеральных каналов.

Однако, как отмечает издание, сделать подобное предсказание большого труда не составляло, поскольку Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца опубликовала несколько дней назад прогноз магнитных бурь на декабрь 2020 года. Ученые вычислили, что с 20 по 22 декабря магнитное поле Земли будет возмущенным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончавшаяся 24 года назад болгарская ясновидящая Ванга предсказала человечеству на 2021 год.

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