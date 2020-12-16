🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 декабря, растущая Луна в созвездии Козерога сулит обострения конфликтных ситуаций. Астрологи говорят, что в этот день велика вероятность возникновения ссор, потому важные договоренности лучше отложить. В то же время приобретение недвижимости может стать удачным вложением финансов. Сегодня рекомендуется отправиться в небольшое путешествие или съездить отдохнуть на природу.



♈ Овен

У всех в школьные годы бывали сложные периоды, Овны. Даже если вас подвергали травле, нельзя вечно чувствовать себя жертвой. Пришло время проработать те страхи, иначе ваши мучители всегда будут сильнее вас. Помните — все это только в вашей голове! И пройденные испытания помогут вам стать сильнее в будущем.

Космический совет: избавьтесь от мышления жертвы.

♉ Телец

Задумайтесь, насколько вы зависите от чужого мнения? Быть может, вы сами себя загнали в ловушку несоответствия придуманным другими ожиданиям, Тельцы? Но вы можете жить самостоятельно — это очень мотивирует на новые свершения. Попробуйте вкус свободы.

Космический совет: хватит переживать о том, что подумают другие.

♊ Близнецы

Вы многого добились в жизни, и это здорово. Но не совершайте ошибку, думая, что достигли предела. Вместо этого начинайте строить планы и мечтать о достижении новых вершин. У вас точно все получится. Главное верить в себя и не опускать руки при столкновении с препятствиями.

Космический совет: мечтайте по-крупному.

♋ Рак

На любом пути встречаются препятствия, Раки. И если сейчас что-то кажется вам невозможным, то просто поверьте, что непреодолимых стен не бывает. Продолжайте бороться, Вселенная просто проверяет вас.

Космический совет: вы уже близки к цели!

♌ Лев

Вы достигли определенных вершин в своем деле и задумались, что же дальше, Львы? Что ж, у вас два пути — быть лучшими в своей области, но перестать развиваться, или попробовать что-то совершенно новое для себя. Может, сейчас самое время для открытия собственного бизнеса?

Космический совет: подумайте, чем вы действительно хотели бы заниматься.

♍ Дева

Быть жертвой обстоятельств — ужасно, но есть в этом и свои «плюсы». Не задумывались об этом, Девы? Приятно слышать словам поддержки, чувствовать, что вас жалеют. Но не пора ли сделать над собой усилие и перерасти этот этап? Вам решать.

Космический совет: перестаньте считать себя жертвой.

♎ Весы

Недавнее затмение наложило отпечаток на вашу судьбу, Весы. Вы сейчас максимально открыты для чего-то нового и необычного, близки к исполнению мечты и достижению давней цели. Но для этого нужно начать шевелиться и решить, чего вы на самом деле хотите.

Космический совет: сделайте первый шаг к мечте.

♏ Скорпион

Мы те, кем себя считаем, Скорпионы. Кто вы — жертва обстоятельств или победитель по жизни? Обратите внимание, что просто назвать себя успешным человеком не поможет им стать. Сначала потребуется поработать над своей самооценкой и избавиться от комплексов. Это долгая работа, но по итогу вы почувствуете огромное удовлетворение.

Космический совет: поверьте в собственные силы.

♐ Стрелец

Растущая Луна поможет вам вырасти над собой, Стрельцы. Сейчас вы буквально окружены аурой вдохновения, так что не посвящайте себя лишь старым проектам. Многие даже самые смелые и глупые идеи могут воплотиться в реальность. Вселенная вам благоволит.

Космический совет: поверьте, что ваш потенциал безграничен.

♑ Козерог

Вы склонны жалеть о прошлом и мечтать о будущем. И это нормально, Козероги. Однако в этих мыслях вы забываете о настоящем. Ваша истинная жизнь — здесь и сейчас — проходит мимо. Отложите свои размышления и наслаждайтесь моментом.

Космический совет: живите настоящим.

♒ Водолей

Верите ли вы в себя, Водолеи? Не на словах, а по-настоящему? Подумайте над этим, быть может, вам нужно еще немного поработать над своей самооценкой и поставить перед собой новые цели на ближайшее будущее.

Космический совет: поработайте над своей самооценкой.

♊ Рыбы

Не тратьте свое время на просчитывание всевозможных вариантов того, что может пойти не так. Попробуйте мыслить позитивно, Рыбы. Перенаправьте свою энергию на создание положительных моментов — жизнь сразу заиграет для вас новыми красками.

Космический совет: откройте в себе оптимиста.

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