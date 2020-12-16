Россиянам с 1 января могут начислить пени по ЖКУ за весь 2020 год

Неприятный сюрприз могут получить россияне 1 января — штраф за неуплату коммуналки сразу за весь 2020-й.

С наступлением нового года закончится мораторий на пени. Но четкие правила его отмены нигде не прописаны. Общественные организации, контролирующие сферу ЖКХ, обратились в Минстрой с просьбой начислять пени только на долги, возникшие после отмены моратория. Как выяснили «Известия», эту инициативу уже поддержали в профильном комитете Госдумы.

«Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу», — заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Как это будет происходить и регламентироваться должен решить Минстрой — считают опрошенные изданием эксперты. Но тут возникает еще один момент. В министерство уже поступило предложение о продлении моратория по уплате пеней и штрафов за ЖКУ. В Госдуме подчеркнули, что это не очень правильно, так как вводился он тогда, когда люди были растеряны и не знали как вести себя во время самоизоляции.

«Часть граждан оплачивали ЖКУ офлайн. Но сейчас все, кто хотел, уже освоили платежи в интернете, пожилым помогают волонтеры», — подчеркивает председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в сфере оплаты услуг ЖКХ с 1 января 2021 года.