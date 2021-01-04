«Война невозможна»: как Путин одним словом перечеркнул планы США?

Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми в ходе интервью на YouTube-канале рассказал, как президент РФ Владимир Путин одним словом перечеркнул планы Вашингтона о возможном нанесении удара по России.

Аналитик пояснил, что вероятность масштабного вооруженного конфликта в 2021 году почти приблизилась к нулю. Яков Кедми подчеркнул, что впервые в истории стратегическая мощь РФ превосходит ядерный потенциал Соединенных Штатов. В Вашингтоне это прекрасно понимают все, кроме ряда отдельных политиков. К тому же, российский лидер одним единственным словом обрисовал весьма неутешительную для США перспективу.

«Министр обороны США два года назад сказал, что Россия — единственная страна, которая может уничтожить Америку за полчаса. И президента России спросили об этом на пресс-конференции. Он минутку помолчал, улыбнулся и сказал: „Быстрее“», — цитирует Якова Кедми «Экономика сегодня».

Израильский военный эксперт отметил, что сегодня время, которое потребуется России для уничтожения Соединенных Штатов, сократилось до буквально нескольких минут. Наличие на вооружении российской армии гиперзвуковых ядерных систем, по сути, стало основной гарантией отсутствия масштабного военного конфликта.

«США никогда не начнут войну, в которой будет замешана Россия. Москва четко дала понять, что в любом конфликте с Америкой и ее союзниками будет нанесен термоядерный удар по Штатам. Простой и легкой войны, как во Вьетнаме, не будет. А Россия не собирается атаковать США и никогда им не угрожала», — сказал эксперт.

Яков Кедми добавил, что в сложившейся ситуации мировая война невозможна.

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