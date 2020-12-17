Как получить выплату на ребенка к Новому году?

Владимир Путин анонсировал выплату к Новому году для детей до семи лет. 5-tv.ru рассказывает, как получить деньги.

Для тех, кто уже подавал аналогичные заявления в прошлые годы, оформлять документы заново не потребуется. Новая единовременная выплата назначается на их основании в двух случаях: если семья претендовала ранее на получение ежемесячного пособия до трех лет или единовременного от трех до 16 лет. Тогда деньги поступят на тот же счет автоматически.

Подавать заявление необходимо, если ранее указанный счет был закрыт или аннулирован, а также если выплат на детей до 16 лет не было. Подать запрос можно через портал «Госуслуги».

Кроме того, если в семье есть дети, которые родились с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, но пособия раньше они не получали, то необходимо подать заявление. Сделать это нужно до 1 апреля 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько денег получат семьи с детьми до семи лет к Новому году.