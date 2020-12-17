Путин анонсировал выплату к Новому году для детей до семи лет
Президент России обратил внимание, что в этом году новогодние каникулы проходят на фоне определенных ограничений — нет «елок» и спектаклей.
Фото, видео: depositphotos; 5-tv.ru
Владимир Путин анонсировал выплату к Новому году для детей до семи лет. Об этом президент России заявил в финале ежегодной пресс-конференции.
«Я перед тем, как сюда прийти посоветовался и с правительством, с администрацией президента. И мы договорились, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный - всем семьям выплатим по пять тысяч рублей. Он нуля до семи лет включительно», — заявил президент, обратив внимание, что в этом году новогодние каникулы проходят на фоне определенных ограничений из-за коронавируса — нет «елок» и спектаклей.
Выплатят их до 1 января 2021 года. В том же порядке, как и ранее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дополнительные меры поддержки семей с детьми в России, введенные в период пандемии коронавируса, могут быть продлены и на 2021 год.
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