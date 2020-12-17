Владимир Путин анонсировал выплату к Новому году для детей до семи лет. Об этом президент России заявил в финале ежегодной пресс-конференции.

«Я перед тем, как сюда прийти посоветовался и с правительством, с администрацией президента. И мы договорились, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный - всем семьям выплатим по пять тысяч рублей. Он нуля до семи лет включительно», — заявил президент, обратив внимание, что в этом году новогодние каникулы проходят на фоне определенных ограничений из-за коронавируса — нет «елок» и спектаклей.

Выплатят их до 1 января 2021 года. В том же порядке, как и ранее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дополнительные меры поддержки семей с детьми в России, введенные в период пандемии коронавируса, могут быть продлены и на 2021 год.