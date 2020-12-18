«Его убили»: отчим раскрыл странные подробности смерти Владислава Галкина
По словам Бориса Галкина, следователям были неинтересны обстоятельства, при которых нашли тело 38-летнего артиста.
Фото: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС
Актер Борис Галкин назвал свою версию причины смерти приемного сына Владислава Галкина. Ее он озвучил в интервью Борису Корчевникову.
«Я думаю, что его убили. Там в комнате при обнаружении трупа стоял томатный сок, который он никогда не пил. Также на стене была кровь. Причем неизвестно чья. Следователям это было неинтересно», — заявил Галкин.
По словам актера, в телефоне у Владислава было пять номеров с перечислением врагов. Борис звонил по ним, но никто не отвечал. Кроме того, тогда пропало более ста тысяч долларов.
Смерть актера Владислава Галкина до много лет вызывает много вопросов. По официальной версии, он скончался от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Незадолго до смерти, утверждает Борис, сын был весь на взводе из-за расставания со своей четвертой женой актрисой Дарьей Михайловой.
«Я должен был быть рядом с ним в те дни. Я уехал по работе в Санкт-Петербург на съемки. И за эти два дня случилась непоправимое. Не сработала моя интуиция. Врубиться в эту ситуацию, конечно, надо было», — поделился Борис Галкин.
При этом он рассказал, что на теле сына были обнаружены при первичном осмотре синяки и кровоподтеки, которые нехарактерны для смерти от острой сердечной недостаточности.
Ране 5-tv.ru писал, что Борис Галкин рассказал о смерти первого ребенка.
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