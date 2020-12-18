«Его убили»: отчим раскрыл странные подробности смерти Владислава Галкина

Актер Борис Галкин назвал свою версию причины смерти приемного сына Владислава Галкина. Ее он озвучил в интервью Борису Корчевникову.

«Я думаю, что его убили. Там в комнате при обнаружении трупа стоял томатный сок, который он никогда не пил. Также на стене была кровь. Причем неизвестно чья. Следователям это было неинтересно», — заявил Галкин.

По словам актера, в телефоне у Владислава было пять номеров с перечислением врагов. Борис звонил по ним, но никто не отвечал. Кроме того, тогда пропало более ста тысяч долларов.

ТАСС / Бобылев Сергей

Смерть актера Владислава Галкина до много лет вызывает много вопросов. По официальной версии, он скончался от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Незадолго до смерти, утверждает Борис, сын был весь на взводе из-за расставания со своей четвертой женой актрисой Дарьей Михайловой.

«Я должен был быть рядом с ним в те дни. Я уехал по работе в Санкт-Петербург на съемки. И за эти два дня случилась непоправимое. Не сработала моя интуиция. Врубиться в эту ситуацию, конечно, надо было», — поделился Борис Галкин.

При этом он рассказал, что на теле сына были обнаружены при первичном осмотре синяки и кровоподтеки, которые нехарактерны для смерти от острой сердечной недостаточности.

Ране 5-tv.ru писал, что Борис Галкин рассказал о смерти первого ребенка.