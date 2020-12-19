«В Москве бы морду начистили»: Лолита объяснила, почему затащила лавку в петербургский троллейбус

Лолита Милявская объяснила поклонникам, почему действе вирусного ролика про парковую скамейку, в котором она снялась, происходит именно в Петербурге.

«Питер, любовь моя! ⁣⁣ Такое снять можно было только в этом, действительно интеллигентном городе. В Москве бы морду начистили, и репортажи были бы другими», — пояснила написала певица на своей странице в Instagram.

Речь идет о видео, по сюжету которого некая дама пытается затащить в троллейбус парковую скамейку, чем вызывает возмущение пассажиров и кондуктора. Эти кадры очень быстро разошлись по соцсетям и вызвал бурное обсуждение пользователей, но не все догадались, что это постановка, и главную роль в ней сыграла Лолита Милявская.

«Спасибо случайно попавшим в кадр. ⁣⁣Скоро увидите полностью короткометражку.⁣⁣⠀

Поверьте, там еще есть удивительные моменты из жития старушек», — порадовала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

В видеообращении она также поблагодарила СМИ, которые распространили ролик. В подборку лучших заголовков об этом случае попал и 5-tv.ru.

Фанаты Милявской оставили сотни комментариев по поводу ее актерской игры. Многие признались, что купились на эту шутку.

«Зато в такое трудное время повеселили народ, и новости наконец-то не о политике и ковиде»;

«Мне понадобилось посмотреть это видео 5000 раз, чтобы понять, что на видео вы. Так убедительно сыграли, браво!»;

«Это было нечто! Лолита, Вы молодец! Спасибо за отличное чувство юмора!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита на время покидает Россию.