Победа Кузьминой и Энберта на «Ледниковом периоде» привела к хейту Бузовой

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Анастасия Шадская
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В официальном аккаунте ледового шоу в Instagram развернулись настоящие баталии.

Победа Кузьминой и Энберта на «Ледниковом периоде» привела к хейту Бузовой

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Победителями в номинации «приз зрительских симпатий» в шоу «Ледниковый период» стали Александр Энберт и Ольга Кузьмина. Это стало приятной неожиданностью для фанатов. Многие были уверены, что певица Ольга Бузова просто «купит» себе победу.

Instagram @ice_1tv

Об этом поклонники таланта участников не преминули сообщить в официальном аккаунте программы в Instagram. До объявления результатов там развернулись бурные дискуссии на тему личности Ольги и руководства шоу. Проявление ненависти продолжилось даже после объявления победителями Кузьминой и Энберта. Прошлись и по личности другой участницы — Регины Тодоренко.

«Ольге Бузовой, если суммировать мнения зрителей во всех соцсетях, справедливо должен достаться приз зрительских антипатий»;

«Жаль, что Бузова все всегда портит, где бы ни появилась»;

«А почему не рассказываете о других непрофессиональных ребят, только про Бузову и Регину»;

«У вас только одна Бузова бедняжка трудится и днем, и ночью. Остальные так пришли «мячик попинать?»;

«Вранье и лицемерие воплощает только одна участница — Тодоренко», — написали они в комментариях к разным постам.

В сети часто пишут, что Ольгу Бузову оставили до финала «Ледникового периода», чтобы повысить рейтинги при просмотре. Многочисленные фанаты артистки голосуют за нее, а вот это уже не нравится другим зрителям. Поэтому самые низкие оценки у Бузовой и партнера Дмитрия Соловьева за все время участия в проекте стали поводом для радости хейтеров исполнительницы.

В этом году новый сезон ледового шоу начался с задержкой — только в октябре. Причиной стал коронавирус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как шансы Бузовой на победу в «Ледниковом периоде» оценила фигуристка Наталья Бестемьянова. Ей вторила и спортсменка Елена Исинбаева.

Тема:
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