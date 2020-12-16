Победа Кузьминой и Энберта на «Ледниковом периоде» привела к хейту Бузовой
В официальном аккаунте ледового шоу в Instagram развернулись настоящие баталии.
Фото: Instagram @buzova86
Победителями в номинации «приз зрительских симпатий» в шоу «Ледниковый период» стали Александр Энберт и Ольга Кузьмина. Это стало приятной неожиданностью для фанатов. Многие были уверены, что певица Ольга Бузова просто «купит» себе победу.
Об этом поклонники таланта участников не преминули сообщить в официальном аккаунте программы в Instagram. До объявления результатов там развернулись бурные дискуссии на тему личности Ольги и руководства шоу. Проявление ненависти продолжилось даже после объявления победителями Кузьминой и Энберта. Прошлись и по личности другой участницы — Регины Тодоренко.
«Ольге Бузовой, если суммировать мнения зрителей во всех соцсетях, справедливо должен достаться приз зрительских антипатий»;
«Жаль, что Бузова все всегда портит, где бы ни появилась»;
«А почему не рассказываете о других непрофессиональных ребят, только про Бузову и Регину»;
«У вас только одна Бузова бедняжка трудится и днем, и ночью. Остальные так пришли «мячик попинать?»;
«Вранье и лицемерие воплощает только одна участница — Тодоренко», — написали они в комментариях к разным постам.
В сети часто пишут, что Ольгу Бузову оставили до финала «Ледникового периода», чтобы повысить рейтинги при просмотре. Многочисленные фанаты артистки голосуют за нее, а вот это уже не нравится другим зрителям. Поэтому самые низкие оценки у Бузовой и партнера Дмитрия Соловьева за все время участия в проекте стали поводом для радости хейтеров исполнительницы.
В этом году новый сезон ледового шоу начался с задержкой — только в октябре. Причиной стал коронавирус.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как шансы Бузовой на победу в «Ледниковом периоде» оценила фигуристка Наталья Бестемьянова. Ей вторила и спортсменка Елена Исинбаева.
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