«Следующая станция роддом?» — шокированный Ягудин не верит в свадьбу Авербуха и Арзамасовой

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Марина Неруцких
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Прославленный фигурист даже пошутил, что Илья и Лиза просто решили снять ролик для модного сейчас TikTok.

«Следующая станция роддом?» — шокированный Ягудин не верит в свадьбу Авербуха и Арзамасовой

Фото: Instagram @liza_arzamasova, @averbukhofficial

Свадьба знаменитого фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стала полной неожиданностью не только для поклонников селебрити, но и для их ближайшего окружения.

Так, после публикации ролика с церемонии бракосочетания в Instagram на странице Авербуха, олимпийский чемпион Алексей Ягудин сначала поздравил коллегу по цеху, отметив, что пойдет в церковь креститься, а потом, перепостил ролик Ильи, и задался вопросом, а что это было на самом деле.

«А вы не TikTok снимаете??????» — поинтересовался спортсмен.

Instagram @liza_arzamasova

Видимо от неожиданности и неординарности произошедшего Ягудин продолжил шутить на тему бракосочетания Авербуха и Арзамасова, вспомнив и про случайно оживший на церемонии в ЗАГСе навигатор.

«Еще я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция — роддом…» — интересуется отец двоих дочерей.

«Так, стоп игра!!! Так вы оба сказали ДА или..... как… ??? Чем репетиция то закончилась??? Ты просто обещал мне главную роль!!! А почему не соблюдают дистанцию ​​в 1,5 м??? Вы еще и целуетесь????» — фонтанирует шутками фигурист.

И все же в поздравлении Алексея Ягудина были и совершенно искренние пожелания.

«Главное, держитесь за руки», — написал, в том числе спортсмен.

Между тем шутки Ягудина о роддоме, как следующей остановке на пути звездной семейной пары могут оказаться вполне пророческими. Ранее 5-tv.ru сообщал, что таролог предрекла браку Арзамасовой и Авербуха множество детей и не только.

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