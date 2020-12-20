Стало известно, где тайно расписались Авербух и Арзамасова

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Игорь Рязов
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Свадьба знаменитого фигуриста и самой умной из «папиных дочек» стала полной неожиданностью даже для их близких.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @liza_arzamasova

Знаменитый фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова расписались в тверском ЗАГСе Москвы. Об этом свидетельствует видео с церемонии, опубликованные на страницах молодоженов в Instagram.

В ролике можно увидеть, что Елизавета расписывается на столике очень специфичной формы. На стене за ее спиной изображен портрет А. С. Пушкина.

Instagram @liza_arzamasova

Как удалось выяснить 5-tv.ru, этот интерьер характерен для одного из залов в Тверском ЗАГСе Москвы, расположенный по адресу улица Третья Тверская-Ямская, дом 52 неподалеку от центра города.

Msk-zags.ru

Как сообщал 5-tv.ru, для бракосочетания Илья Авербух и Елизавета Арзамасова выбрали символичную дату — 20.12.2020. Оба выбрали нехарактерную для свадебной церемонии наряды. Самая умная из «папиных дочек» пришла без белого пышного платья, а на фигуристе не было сказочного черного смокинга. 25-летняя невеста предпочла платье небесно-голубого цвета, а 47-летний жених — белую футболку, темный пиджак и светлые брюки.

Свадьба стала неожиданностью даже для близких к Арзамасовой и Авербуху людей. В частности, ею был очень удивлен олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.  Он не исключил, что скоро паре понадобится посетить роддом.

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