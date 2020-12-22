🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 декабря, растущая Луна благоволит путешествиям и переездам. Однако если планы грандиозные — лучше все тщательно продумать. Довольно сложный день для общения с коллегами или партнерами. По возможности, не заключайте важных сделок.

♈ Овен

Овен, вы преисполнены эмоций! До Нового года еще десять дней, но вы уже настроены кидаться в бой и покорять вершины. Вселенная благоволит вашим начинаниям, однако звезды дают совет немного подождать: лучше сядьте за составление карты желаний на грядущие 365 дней.

Космический совет: постарайтесь завершить все важные дела.

♉ Телец

Тельцы, главная причина всех ваших неудач — нерешительность. Если будете хоть чуточку напористее и перестанете бояться обидеть словом или делом окружающих, получите гораздо больше чем имеете. Начните прямо сегодня.

Космический совет: не смейте гасить свой талант: делайте, что просит душа.

♊ Близнецы

Близнецы, мы всегда беспокоимся о будущем: переживаем, сложатся ли хорошо отношения с важным человеком, реализуются ли большие проекты. Но кто же будет жить за вас здесь и сейчас? Учитесь ценить моменты.

Космический совет: перестаньте игнорировать окружающих, проявляйте любовь.

♋ Рак

Рак, бывало ли так, что вы о чем-то подумаете, и это вдруг оказывается в ваших руках? Считаете, судьба? Вполне возможно! Так почему же сегодня страшитесь отрыться миру? Поверьте, ваши заботы скоро исчезнут. Настройтесь на позитивный лад.

Космический совет: вас ждет много приятных сюрпризов — не противьтесь судьбе.

♌ Лев

Лев, избавиться от хандры и депрессии вам поможет единственный способ: полная сосредоточенность на себе. Займитесь йогой, примите расслабляющую ванну или сходите на массаж. Перед Новый годом вам важно набраться сил.

Космический совет: меньше нервничайте и больше уделяйте внимания себе.

♍ Дева

Дева, не позволяйте внезапным переменам сбить вас с толку. Даже если все вокруг кричат: «Не надо!», делайте так, как считаете нужным. Настало время радикальной внутренней трансформации. Не бойтесь действовать!

Космический совет: соглашайтесь на любые предложения — они будут выгодными.

♎ Весы

Весы, долгое время вы были сосредоточены на работе, не отдыхали, рвались за успехом. Теперь же вы на вершине Олимпа, но почему-то боитесь с него упасть. Новый год принесет вам крайне приятные сюрпризы. А пока, позвольте себе немного отдохнуть.

Космический совет: сделайте небольшой перерыв для внутренней перезагрузки.

♏ Скорпион

Скорпионы, по возможности, воздержитесь от ссор и конфликтов в ближайшие десять дней. Займитесь рутинной работой, завершите проекты, чтобы со спокойной душой и легким сердцем шагнуть в светлое будущее. На провокации отвечайте добром.

Космический совет: опасайтесь разборок: последствия будут печальны.

♐ Стрелец

Стрелец, вы переживаете нелучшие времена. Но не потому что на вас свалились несчастья, а из-за неопределенности. Кажется, вы все завершили, но что-то не дает развиваться дальше и расти. Звезды советуют: оглядитесь и, возможно, поймете, что это делает не очень приятный человек.

Космический совет: смело рвите связи с «токсичными» людьми.

♑ Козерог

Козероги, прошлая неделя была крайне напряженной. Отголоски тех событий продолжают занимать все ваше внимание, но это неизбежно. Для того чтобы облегчить посттравматический синдром, углубитесь в самоанализ. Еще лучше — наметьте план на ближайшее будущее.

Космический совет: чтобы отвлечься от забот, переключитесь на фантазии о будущем.

♒ Водолей

Водолей, вы живете в страхе, что с вами что-нибудь произойдет. Безусловно, произойдет! В этом-то и ирония! Вот только не все, что поначалу кажется несправедливым и ужасным, впоследствии таковым и является. Поменяйте отношение к ситуации и сразу увидите, как проблемы тают на глазах.

Космический совет: проблемы существуют только в вашей голове — не напрягайтесь.

♊ Рыбы

Рыбы, вы когда-нибудь задумывались, что происходит, если повторять одну и ту же ошибку? Верно: получите один и тот же результат. Так, может, настало время радикально изменить модель поведения? Не всегда это приятно, но существенно облегчает жизнь.

Космический совет: только вы можете разорвать порочный круг неприятных событий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем, по мнению астрологов, опасен период с 21 по 31 декабря.