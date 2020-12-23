«Яркая двойная звезда»: космонавт с МКС показал фото сближения Сатурна и Юпитера

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал, как с борта Международной космической станции выглядело соединение планет Юпитер и Сатурн в небе. Пик этого уникального астрономического явления пришелся на 21 декабря.

Кудь-Сверчков поделился своими фотографиями с МКС на странице в Twitter.

«Вчера вечером их разделяли всего шесть угловых минут (для примера — это 1/5 часть диска Луны), и невооруженным глазом они были видны, как яркая двойная звезда», — подписал он свои снимки.

Twitter @KudSverchkov

Сближение Сатурна и Юпитера происходит раз в два десятилетия. Однако на такое малое расстояние друг от друга они сходятся лишь каждые 794 года. Последний раз такое случилось в 1226 году.

Ранее 5-tv.ru писал, чего ждать человечеству после слияния Юпитера и Сатурна.