«Яркая двойная звезда»: космонавт с МКС показал фото сближения Сатурна и Юпитера
Уникальное астрономическое явление происходит раз в 800 лет.
Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; Reuters
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал, как с борта Международной космической станции выглядело соединение планет Юпитер и Сатурн в небе. Пик этого уникального астрономического явления пришелся на 21 декабря.
Кудь-Сверчков поделился своими фотографиями с МКС на странице в Twitter.
«Вчера вечером их разделяли всего шесть угловых минут (для примера — это 1/5 часть диска Луны), и невооруженным глазом они были видны, как яркая двойная звезда», — подписал он свои снимки.
Сближение Сатурна и Юпитера происходит раз в два десятилетия. Однако на такое малое расстояние друг от друга они сходятся лишь каждые 794 года. Последний раз такое случилось в 1226 году.
Ранее 5-tv.ru писал, чего ждать человечеству после слияния Юпитера и Сатурна.
Читайте также
93%
0.11 91.98
-0.09
Нашли ошибку?