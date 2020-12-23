Предварительная причина гибели, найденной с размозженной головой москвички

|
Светлана Шевченко
2 080

Тело светской львицы Ирины Шафировой было обнаружено днем в Ружейном переулке столичного района Хамовники.

Предварительная причина гибели, найденной с размозженной головой москвички

Фото: Instagram @shafirova

Предварительной причиной гибели 45-летней Ирины Шафировой стало падение с большой высоты. По информации 5-tv.ru, возможно, это был общий балкон 15 этажа шестнадцатиэтажного дома.

Как сообщалось ранее, от возможного падения голова светской львицы была сильно обезображена. Предсмертную записку следователи не нашли.

5-tv.ru

Известно, что Ирина очень тяжело переживала развод со своим мужем бизнесменом Борисом Шафировым и по некоторым данным, проходила лечение в столичной психиатрической больнице.

Обстоятельства ее смерти еще предстоит установить следователям, но пока каких-либо других версий не озвучивалось.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места гибели светской львицы в Ружейном переулке столичного района Хамовники.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.35
0.68 92.07
1.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
Роза Сябитова обматерила невесту в костюме коровы на «Давай поженимся!»
10:17
Boeing продолжит сотрудничать с поставщиком из РФ вопреки санкциям США
10:14
Никаких караоке и шоу-программ: в Забайкалье запретили новогодние корпоративы
10:14
«Выходит замуж тетя Лиза»: как Ургант пошутил о свадьбе Арзамасовой и Авербуха
10:02
Украинские бизнесмены вышли на митинг с требованием смягчить карантинные меры
9:50
Протест в Ереване перешел в круглосуточный формат — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака
В какие дни недели везет разным знакам зодиака?
Роспотребназор ввел новые СанПиНы для продуктовых магазинов
Дочь Легкоступовой расплакалась после известия о решении главы СК РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Как чумные крысы с корабля» — жители Лондона в панике бегут от мутации COVID-19
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака