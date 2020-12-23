Что известно о состоянии госпитализированных с СОVID Пахмутовой и Добронравова?

|
Алина Потёмкина
1 043

Композитор и поэт-песенник попали в больницу с коронавирусом 11 декабря.

Что известно о состоянии госпитализированных с СОVID Пахмутовой и Добронравова?

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Близкая знакомая семьи Александры Пахмутовой и Николая Добронравова рассказала о состоянии госпитализированных артистов, пишет РИА Новости. По ее словам, самочувствие у композитора и поэта-песенника хорошее, их уже готовят для выписки из больницы.

«Все хорошо, нормально. Скоро на выписку. Состояние у них хорошее», — сказала приятельница знаменитостей.

Также она подтвердила, что чета была госпитализирована с коронавирусом. Ранее сообщалось, что Пахмутова и Добронравов попали в больницу с COVID-19 еще 11 декабря. 5-tv.ru рассказывал, как протекает болезнь у семейной пары.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.46
0.11 91.98
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:36
Циклон «Грета» надвигается на центральную часть России: какую погоду ждать?
19:27
Дети Нового года. Какая судьба ждет рожденных в ночь, 31 декабря?
19:17
Собчак нашла сходство между собой и жутким памятником Аленке — фото
19:09
Названы предварительные версии крушения вертолета под Воронежем
18:58
Попова озвучила рекомендации Роспотребнадзора к проведению новогодних праздников
18:45
Путин согласен с идеей повышения МРОТ

Сейчас читают

Таблетки не помогали: из-за тяжелого расстройства муж Ирины Шафировой отселил детей
«Грустно все это»: Миро посоветовала Арзамасовой скорее разводиться
«Найди Аллу Борисовну»: Галкин случайно показал супругу без макияжа и в халате
Дочь Легкоступовой расплакалась после известия о решении главы СК РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Кем была трагически погибшая Ирина Шафирова — фото
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака