Что известно о состоянии госпитализированных с СОVID Пахмутовой и Добронравова?
Композитор и поэт-песенник попали в больницу с коронавирусом 11 декабря.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Близкая знакомая семьи Александры Пахмутовой и Николая Добронравова рассказала о состоянии госпитализированных артистов, пишет РИА Новости. По ее словам, самочувствие у композитора и поэта-песенника хорошее, их уже готовят для выписки из больницы.
«Все хорошо, нормально. Скоро на выписку. Состояние у них хорошее», — сказала приятельница знаменитостей.
Также она подтвердила, что чета была госпитализирована с коронавирусом. Ранее сообщалось, что Пахмутова и Добронравов попали в больницу с COVID-19 еще 11 декабря. 5-tv.ru рассказывал, как протекает болезнь у семейной пары.
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