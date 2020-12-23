Брошенная и несчастная: кем была трагически погибшая Ирина Шафирова

Тело светской львицы Ирины Шафировой с размозженной головой было найдено днем 22 декабря в районе Хамовников в Москве. По предварительным данным, женщина выпала из окна 15 этажа. Смерть наступила мгновенно.

Причины трагедии до сих пор не установлены: кто-то говорит — случайность, кто-то — убийство, другие настаивают, что имеет место суицид. Но какая из версий более правдоподобна? Было ли у модной тусовщицы веское основание, чтобы свести счеты с жизнью? Разбирался 5-tv.ru.

Красивая жизнь — только картинка

45-летняя Шафирова была хорошо известна светских кругах столицы. Поговаривают, дама жила на широкую ногу и ни в чем себе не отказывала: отдыхала на райских курортах, ужинала в дорогих ресторанах, покупала люксовые вещи. Регулярно звезду замечали в компании экс-супруги режиссера Резо Гигинеишвили Надежды Оболенцевой — женщины давно дружили.

Жизнь Ирины казалась раем: вечеринки, модные показы, именитые друзья, семья… Но оказалось, так было ровно до того момента, пока любимый муж не предал: состоятельный бизнесмен Борис Шафиров оставил женщину с двумя детьми ради новой пассии.

И, как выяснилось, эта измена была не единственной.

«Ирина была в отчаянии от бесконечных измен. Борис не жил с ней и детьми уже около двух лет. И вот только сейчас она решилась на развод», — рассказала KP.RU близкая подруга погибшей.

Instagram @ishafirova

Женщина также отметила, что бракоразводный процесс доставил светской львице немало хлопот. Супруг отказывался мирно поделить имущество: Шафирова просила оставить ей загородный дом, три квартиры и настаивала, чтобы тот ежемесячно выплачивал n-ную сумму на содержание. Такие перспективы бизнесмену были не по нраву, потому даже обсуждать нюансы дела за пределами суда он не хотел.

Кажущаяся безысходность довела Шафирову до психиатрической больницы.

Сдали нервы

Последние несколько недель некогда веселая и беззаботная тусовщица была сама на себя не похожа. Соседи отмечали: лицо Ирины было опухшим от слез, а ее психическое состояние оставляло желать лучшего.

«Она ходила сама не своя, прям тоска в ее глазах была, почти не здоровалась, пряталась за очками или воротником. Я видела ее пару дней назад. Ирина выходила из подъезда, мне показалось, у нее текли слезы, но подходить интересоваться я не стала, не принято сегодня в нашем обществе такое», — делилась знакомая светской львицы с Popcake.

Instagram @ishafirova

Шафирова стойко держалась, старалась забыться за заботами о маленьких наследниках. Но в определенный период не выдержала и обратилась за помощью к медикам. Те настояли на лечении в психиатрической больнице. Пройдя курс, она вернулась в свою элитную квартиру и столкнулась с очередной проблемой: старая обстановка продолжала давить на психику, напоминая о личной трагедии.

Хотела свести счеты с жизнью?

К данной минуте известно, что никаких предсмертных записок Ирина не оставляла. Причастность бизнесмена Бориса Шафирова к ее смерти также почти исключена. Как отмечали правоохранители, никаких следов борьбы или других обстоятельств, говорящих о криминале, выявлено не было.

Был ли это суицид, сказать пока довольно сложно. Однако друзья Шафировой склоняются именно к этой версии. Единогласно они твердят, что женщина просто не смогла смириться с предательством мужа. А растерзанную в клочья душу залечить препаратами не так легко.

В настоящее время расследование по делу о трагической гибели Ирины Шафировой продолжается. В квартире светской львицы проводятся обыски.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры с места гибели Ирины Шафировой.