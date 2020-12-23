Японские читатели в резкой форме отреагировали на плановое авиапатрулирование ВВС России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если в их ряды затешется еще и Южная Корея, тогда Японии конец! Америка-сан, быстрее продавай нам современные истребители!»;

«Япония в окружении!»

«Хватит нам „перехватывать“ русские истребители. Пора их сбивать!» — призывает аудитория местного издания «Санкэй симбун».

К слову, мероприятия военных РФ и КНР проходили строго в рамках международного права. О чем лично доложил президенту России Владмииру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу. Он также отметил успешность совместного мероприятия, которое длилось более десяти часов. Проходило оно в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и границы государств нарушены не были.

Как сообщает 5-tv.ru, последнее время жители страны Восходящего Солнца все чаще начали резко высказываться в адрес российской военной мощи. Так, неделю назад панику вызвали испытания ракеты "Булава" в Охотском море.